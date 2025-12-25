একঝলক (২৫ ডিসেম্বর ২০২৫) এক

বকুল ফুলে মধু খুঁজছে মৌমাছি। নূরনগর, খুলনা, ২৫ ডিসেম্বরকক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের ভিড়। সুগন্ধা পয়েন্ট, কক্সবাজার, ২৫ ডিসেম্বর
ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মাচা ঘরে ধান শুকানো হচ্ছে। বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি, ২৫ ডিসেম্বর
পর্যটকেরা যেন যেখানে–সেখানে আবর্জনা না ফেলেন, এ কারণে বাঁশের তৈরি ডাস্টবিন রাখা হয়েছে। কংলাকপাড়া, সাজেক, রাঙামাটি, ২৫ ডিসেম্বরসুনামগঞ্জের হাজং পল্লিতে দেউলি উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করছেন শিল্পীরা। কাইতকোনা, সুনামগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বরশীতের সকালে ওম পেতে নাতিকে নিয়ে রোদের খোঁজে দাদু। বাস্তুহারা, খুলনা, ২৫ ডিসেম্বরতীব্র শীতে গরম পোশাক পরে কাজে বের হয়েছেন এই ব্যক্তি। মালিগাছা, পাবনা, ২৫ ডিসেম্বরউত্তরের হিমেল হাওয়ায় বেড়েছে শীতের দাপট। তবু থেমে নেই জনজীবন। পাতলা কম্বলে জড়িয়ে শীতের কাঁপুনি উপেক্ষা করে মাছ বিক্রির আশায় বসে আছেন তিনি। আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা, ২৫ ডিসেম্বরতীব্র শীতে গবাদিপশু নিয়ে বিপাকে গৃহস্থ ও খামারিরা। শীতের কষ্ট লাঘব করতে ছাগলের শরীরে চটের বস্তা কেটে পরিয়েছেন তিনি। আরাজি নিয়ামত, রংপুর, ২৫ ডিসেম্বররিকশা চালানোর পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য কনটেন্ট তৈরি শুরু করেছেন পাবনার উত্তর শালগাড়িয়ার এই ব্যক্তি। ট্রাফিক মোড়, পাবনা, ২৫ ডিসেম্বর