একঝলক (২৪ অক্টোবর ২০২৫)

জমিতে গাছের ডাল, বাঁশের আগা বা কঞ্চি পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করার নাম ‘পার্চিং’। এ পদ্ধতিতে পাখি ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে কৃষকের উপকার করে। কদমতলী গ্রাম, গাবতলী উপজেলা, বগুড়া, ২৪ অক্টোবর
লাল গলা মেলা পেঙা পাখিটি খাবারের খোঁজে বনের ঝোপঝাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোদিপুর, রাঙামাটি, ২৪ অক্টোবর
বাঁশে মশারি বেঁধে জাল তৈরি করে কাপ্তাই হ্রদে ছোট চিংড়ি শিকার করছেন এক তরুণ। কুমড়া টিলা, রাঙামাটি, ২৪ অক্টোবর
পর্যটকবাহী বাস খাদে পড়ে মা ও মেয়ে নিহত হয়েছেন। ইনাতনগর, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ২৪ অক্টোবররক্ত কাঞ্চন ফুল ‘অর্কিড ট্রি ফ্লাওয়ার’ নামেও পরিচিত। এই ফুল সাধারণত শরৎ থেকে শীতকাল পর্যন্ত ফোটে। ক্যাডেট কলেজ প্রাঙ্গণ, কোটবাড়ি, কুমিল্লা, ২৪ অক্টোবরপিঠা বিক্রির জন্য মাটির চুলা তৈরি করছেন এক নারী। পেন্নাই বাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৪ অক্টোবরফুটে আছে ডুরান্টা ইরেক্টাগাছের ফুল ও ফল। এটি সোনালি পায়রা বেরি নামেও পরিচিত। জামছড়ি বৌদ্ধবিহার, বান্দরবান, ২৪ অক্টোবরসবুজ তৃণলতায় বসে আছে দুটি রঙিন ফড়িং। ভাঙ্গাব্রীজ, বান্দরবান, ২৪ অক্টোবর গাছের পাতার ফাঁকে ঝুলে আছে টসটসে জামরুল। উজানচর, কিশোরগঞ্জ, ২৩ অক্টোবরপড়ন্ত বিকেলে মাছ শিকারে ব্যস্ত কয়েকজন। কৈলাগ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ, ২৩ অক্টোবর সবজিবাগানে ধুন্দল ফুলে বসেছে ভ্রমর। গোসিংগা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ২৪ অক্টোবর ঝাঁকি জাল দিয়ে তিস্তা নদীতে মাছ ধরছেন এই শৌখিন মাছশিকারি। ছালাপাক এলাকা, গঙ্গাচড়া উপজেলা, রংপুর, ২৪ অক্টোবর তিস্তার চরে আমন ধান কাটা শুরু হয়েছে। ধান কেটে ঘোড়া গাড়িতে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন কৃষক। মহিপুর, গঙ্গাচড়া উপজেলা, রংপুর, ২৪ অক্টোবরঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোয়ালন্দের অংশে খানাখন্দ মেরামত চলছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, ২৪ অক্টোবরতিন চাকার যান আর ব্যাটারিচালিত বাহনের কারণে নগরের ব্যস্ততম সড়কগুলোতে যানজট লেগেই থাকে। সাগরদি, বরিশাল, ২৩ অক্টোবরনতুন আলু ওঠার আগেই খালি করতে হবে হিমাগার। তাই লোকসান হলেও আলু বের করে নেওয়া হচ্ছে আড়তে। ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক, জালালপুর, পাবনা, ২৪ অক্টোবরহাট বসেছে পুরোনো বাইকের। কয়েক মাস ধরে প্রতি শুক্রবার এই হাট বসে। দূরদূরান্ত থেকে আসেন ক্রেতা-বিক্রেতা। ক্যালিকো মিল এলাকা, রাজাপুর, পাবনা, ২৪ অক্টোবরখেতের পাশের জলাশয়ে মাছ শিকার করে ধানখেতের আলপথ ধরে বাড়িতে ফিরছেন এক ব্যক্তি। টিলাপাড়া, সদর, সিলেট, ২৪ অক্টোবরসড়কের পাশে ধান শুকাতে দিয়েছেন গৃহবধূ। সুযোগ বুঝে ধান খেয়ে নিচ্ছে একঝাঁক শালিক। নিখুরদী, গেরদা, ফরিদপুর, ২৪ অক্টোবরডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে। প্রতিদিন আক্রান্ত রোগীদের ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে। মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা, ২৪ অক্টোবরবাবার সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে এসে সকালের স্নিগ্ধ আলোয় সাইকেল চালানো শিখছে এক শিশু। রমনা পার্ক, ঢাকা, ২৪ অক্টোবর