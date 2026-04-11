চাঁদ ঘুরে চার নভোচারীর পৃথিবীতে ফেরা

চাঁদের চারপাশ ঘুরে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন নাসার ‘আর্টেমিস ২’ মিশনের চার নভোচারী। ১০ দিনের রোমাঞ্চকর অভিযান শেষে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টা ৭ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে সফলভাবে অবতরণ করে তাঁদের বহন করা ওরিয়ন ক্যাপসুল। প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণের পরপরই নাসা ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর যৌথ দল নভোচারীদের নিরাপদে উদ্ধার করে। সফল এই চন্দ্রাভিযান শেষে পৃথিবীতে ফেরা ও নভোচারীদের উদ্ধারের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো নিয়ে নাসার তোলা ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের ছবির গল্প।