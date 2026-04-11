চাঁদ ঘুরে চার নভোচারীর পৃথিবীতে ফেরা

চাঁদের চারপাশ ঘুরে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন নাসার ‘আর্টেমিস ২’ মিশনের চার নভোচারী। ১০ দিনের রোমাঞ্চকর অভিযান শেষে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টা ৭ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে সফলভাবে অবতরণ করে তাঁদের বহন করা ওরিয়ন ক্যাপসুল। প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণের পরপরই নাসা ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর যৌথ দল নভোচারীদের নিরাপদে উদ্ধার করে। সফল এই চন্দ্রাভিযান শেষে পৃথিবীতে ফেরা ও নভোচারীদের উদ্ধারের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো নিয়ে নাসার তোলা ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর খুলে গেছে ওরিয়ন ক্যাপসুলের কমলা-সাদা রঙের তিনটি বিশাল প্যারাস্যুট। এটি ওরিয়নের গতি কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। একসময় এ মহাকাশযান নেমে আসে প্রশান্ত মহাসাগরে। পানিতে অবতরণের ঠিক আগমুহূর্তের দৃশ্য এটি।
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর খুলে গেছে ওরিয়ন ক্যাপসুলের কমলা-সাদা রঙের তিনটি বিশাল প্যারাস্যুট। এটি ওরিয়নের গতি কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। একসময় এ মহাকাশযান নেমে আসে প্রশান্ত মহাসাগরে। পানিতে অবতরণের ঠিক আগমুহূর্তের দৃশ্য এটি।
ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে এভাবেই সফল অবতরণ (স্প্ল্যাশডাউন) করে আর্টেমিস-২ মিশনের চার নভোচারীকে বহন করা ওরিয়ন ক্যাপসুল।
সফল অবতরণের পর সাগরের বুকে ভাসছে ওরিয়ন ক্যাপসুল। চার নভোচারীকে নিরাপদে উদ্ধারে মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে মার্কিন নৌবাহিনীর দুটি সি–হক হেলিকপ্টার।
আর্টেমিস-২ মিশনের চার নভোচারীকে ওরিয়ন ক্যাপসুল থেকে নিরাপদে বের করতে দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছে উদ্ধারকারী দলের স্পিডবোট।
প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসমান ওরিয়ন ক্যাপসুলের কাছে পৌঁছে গেছেন উদ্ধারকর্মীরা। যানটিকে ঠিকমতো ভাসিয়ে রাখতে ওপরে ফুলে উঠেছে কমলা রঙের বিশেষ বেলুন।
মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে একটি ভাসমান ভেলায় (র‍্যাফট) উঠেছেন চার নভোচারী। তাঁদের মূল জাহাজে নিতে আসা হেলিকপ্টারের পাখার প্রবল বাতাসে মহাসাগরের বুকে তৈরি হয়েছে দৃষ্টিনন্দন জলতরঙ্গ।
প্রশান্ত মহাসাগরের ভাসমান ভেলা থেকে দড়ির সাহায্যে নভোচারীদের মার্কিন নৌবাহিনীর হেলিকপ্টারে টেনে তোলা হয়।
প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সফল উদ্ধারের পর হেলিকপ্টারে করে মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ ইউএসএস জন পি মুরথার ডেকে নামা আর্টেমিস-২ মিশনের কমান্ডার রিড ওয়াইজম্যানের বিজয় উল্লাস।
অবশেষে পৃথিবীতে ফেরা। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সফল উদ্ধারের পর জাহাজের ডেকে সহকর্মীদের সহায়তায় হেঁটে যাচ্ছেন নভোচারী ক্রিস্টিনা কোচ, তাঁর চোখেমুখে তৃপ্তির ঝিলিক।
সফল চন্দ্রাভিযান শেষে উদ্ধারকারী জাহাজের ডেকে আর্টেমিস-২ মিশনের পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (কমলা স্যুটে)।
উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারে বসে আছেন আর্টেমিস-২ মিশনের কানাডিয়ান নভোচারী জেরেমি হ্যানসেন।
মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ ইউএসএস জন পি মুরথার ডেকে অবতরণ করা উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারের দরজায় বসে সহকর্মীদের সঙ্গে হাস্যরসে মেতেছেন আর্টেমিস-২ মিশনের কমান্ডার রিড ওয়াইজম্যান ও কানাডিয়ান নভোচারী জেরেমি হ্যানসেন।
অভিযান সফল, তাই বাঁধভাঙা হাসি। মহাসাগর থেকে জাহাজে ওঠার পর হেলিকপ্টারে এভাবেই ক্যামেরাবন্দী হলেন নভোচারী ভিক্টর গ্লোভার ও ক্রিস্টিনা কোচ।
