নেপাল স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে

জেন-জি প্রজন্মের তরুণদের দুই দিনের টানা বিক্ষোভ, সংঘাত ও রক্তপাতের পর নেপালে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।
ছবি:
দেয়ালের একটি গ্রাফিতিতে লেখা ‘হত্যাকারীকে ফাঁসিতে ঝোলাও’। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদ ও দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভের পর অনেকটা শান্ত নেপাল। কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর
কারফিউ প্রত্যাহারের পর একটি জ্বালানি স্টেশনে তেল ভরতে মোটরসাইকেলের লাইন। কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর
নেপালে সংসদ ভবনের ভেতরে একটি পোড়া অংশে হাঁটছেন একটি জুটি। কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বরবিক্ষোভকারীদের দেওয়া আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর সংসদ ভবনের ভেতরের অবস্থা। কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বরপরিবহন ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যালয়ের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করছেন কর্মীরা। কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বরবিক্ষোভের সময় আহত হয়ে ন্যাশনাল ট্রমা সেন্টারের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শরীর থেকে বের করা রাবার বুলেট দেখাচ্ছেন সুমন রায় (২০) নামের তরুণ। কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বরবিক্ষোভকারীদের দেওয়া আগুনে পুড়ে যাওয়া সংসদ ভবনের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুই শিশু। কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বরমুঠোফোনে পুড়ে যাওয়া সংসদ ভবনের মূল হলের ছবি তুলছেন এক নারী। কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর