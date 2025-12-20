আন্তর্জাতিক

এপস্টেইনের সঙ্গে বিল ক্লিনটনসহ আর কাদের দেখা গেল

কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক প্রয়াত জেফরি এপস্টেইন সংশ্লিষ্ট কয়েক হাজার গোপন নথি ও ছবি প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ। গতকাল শুক্রবার প্রকাশিত এসব নথিতে এপস্টেইন ও বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে নতুন তথ্য উঠে এসেছে।

এসব নথিতে অনেক পরিচিত ব্যক্তির নাম রয়েছে, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এর আগে এপস্টেইনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। নথিপত্র প্রকাশের পর থেকে এই ব্যক্তিদের ভূমিকা ও এপস্টেইনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। নথির কিছু ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে এই ছবির গল্প। আর সব ছবির সূত্রই মার্কিন বিচার বিভাগ

প্রথম আলো ডেস্ক
জেফরি এপস্টেইনের বাড়ির টেবিল ও ড্রয়ারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনসহ অনেক বিখ্যাত মানুষের ছবি।
আংশিকভাবে মুছে দেওয়া একটি ছবিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।
আংশিকভাবে মুছে দেওয়া একটি ছবিতে জেফরি এপস্টেইন (ডানে) ও ব্রিটিশ ধনকুবের রিচার্ড ব্র্যানসন।
জেফরি এপস্টেইনের বান্ধবী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল (বাঁয়ে) এবং জনপ্রিয় মার্কিন স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান ও হলিউড অভিনেতা ক্রিস টাকার।
জেফরি এপস্টেইনের বান্ধবী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল ও বিখ্যাত মার্কিন জাদুকর ডেভিড কপারফিল্ড।
আংশিকভাবে মুছে দেওয়া একটি ছবিতে জেফরি এপস্টেইনের বান্ধবী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল ও যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রিন্স অ্যান্ড্রু। তাঁকে কারও কোলে শুয়ে থাকতে দেখা যায়।
এক নারীর সঙ্গে (মুখমণ্ডল মুছে দেওয়া) বিল ক্লিনটন।  
৮. গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল, বিল ক্লিনটন ও জনপ্রিয় ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী মিক জ্যাগার (ডান থেকে)।
পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসন (ডানে) ও জেফরি এপস্টেইন।
বিল ক্লিনটন, জনপ্রিয় মার্কিন অভিনেতা কেভিন স্পেসি (ডান থেকে দ্বিতীয়) ও গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল।
