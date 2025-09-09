আন্তর্জাতিক

নেপালে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, আগুন, পদত্যাগ

নেপালে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, লিংকডইন, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্সসহ ২৬টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং দুর্নীতির প্রতিবাদে রাজপথে নেমেছেন জেন–জি তরুণেরা। গতকাল সোমবার বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত হন। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কারফিউ জারি করেছে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা কারফিউ উপেক্ষা করে আজ মঙ্গলবারও রাস্তায় নামেন। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় হামলা ও আগুন দেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে আজকের ছবির গল্প...

প্রথম আলো ডেস্ক
পার্লামেন্ট  ভবন থেকে লুট করা একটি চেয়ারে বসে কোলের ওপর এক হাতে কম্পিউটারের মনিটর আর অন্য হাতে ফোন ধরে ছবি তুলছেন একজন বিক্ষোভকারী। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
রয়টার্স
বিক্ষোভকারীরা পার্লামেন্ট কমপ্লেক্সে আগুন দেন। পেছনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এর মধ্যে পার্লামেন্ট কমপ্লেক্সের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে একজন বিক্ষোভকারী। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
পার্লামেন্ট কমপ্লেক্সে ঢোকার পর বিক্ষোভকারীদের উদ্‌যাপন। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
বিক্ষোভকারীরা পার্লামেন্ট কমপ্লেক্সে প্রবেশের পর উদ্‌যাপন করছেন। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের দমন–পীড়নের অভিযোগে নেপালি কংগ্রেস পার্টি কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
সড়ক অবরোধ করে থাকা বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে নেপালি এক সেনা হাত জোড় করে আছেন। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
সড়কজুড়ে বিক্ষোভকারীরা। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
নেপালি কংগ্রেস পার্টি কার্যালয়সংলগ্ন একটি সড়কে সশস্ত্র সৈন্যরা। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
সহিংস আন্দোলনে বিভিন্ন জায়গায় আগুন দেওয়া হয়েছে। সেই আগুনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী জানালা দিয়ে দেখছেন একজন। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
নেপালি কংগ্রেস পার্টি কার্যালয়ের বাইরে আসবাবপত্রে আগুন দেওয়া হয়। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
নেপালি কংগ্রেস পার্টি কার্যালয়ের বাইরে প্রতিবাদকারীরা একটি পুলিশ বুথ পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন আন্দোলনকারীরা। সে সময় অনেকের গায়ে জড়ানো ছিল দেশটির জাতীয় পতাকা। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
বিক্ষোভ চলাকালে গতকাল সোমবার সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত হন। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করতে জড়ো হন আন্দোলনকারীরা। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
কারফিউ চলাকালে পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে থেকে একজনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। কাঠমান্ডু, নেপাল, ৯ সেপ্টেম্বর
