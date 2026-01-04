আন্তর্জাতিক

নিকোলা মাদুরোর পতন, বহু শহরের প্রতিক্রিয়া

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে গতকাল শনিবার ভোরে তুলে নিয়ে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে নিউইয়র্কে আনা হয়। মাদুরোর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসও ছিলেন। তবে ফ্লোরেসের সর্বশেষ অবস্থান এখনো নিশ্চিত করে জানা যায়নি। কারাকাসসহ ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন জায়গায় গতকাল ভোরে ‘বড় পরিসরে’ হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় এদিন ভোর ৪টা ২১ মিনিটে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক বার্তায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে ধরতে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
নিউইয়র্কের ব্রুকলিন বরোতে মেট্রোপলিটন ডিটেনশন ফ্যাসিলিটির সামনে নিউইয়র্ক পুলিশের গাড়ি। বলা হচ্ছে, এই ডিটেনশন সেন্টারেই ভেনেজুয়েলার আটক ও ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে রাখা হবে। ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ৩ জানুয়ারি
ছবি: এএফপি
ব্রুকলিন বরোর মেট্রোপলিটন ডিটেনশন ফ্যাসিলিটির সামনে ভেনেজুয়েলার পতাকা হাতে সে দেশের নাগরিকেরা। ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ৩ জানুয়ারি
নিকোলা মাদুরোকে আটকের খবরে ভেনেজুয়েলার পতাকা হাতে দেশটির একজন নাগরিক। ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ৩ জানুয়ারি
মার্কিন বাহিনী নিকোলা মাদুরোকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার পর কলম্বিয়া–ভেনেজুয়েলা সীমান্ত ক্রসিংয়ে সতর্ক প্রহরায় একজন কলম্বিয়ান সেনা। কুকুটা, কলম্বিয়া, ৩ জানুয়ারি
মার্কিন বাহিনী নিকোলা মাদুরোকে আটক করার পর ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট হুগো চাভেজের প্রতিকৃতি হাতে সান্তিয়াগোতে মার্কিন দূতাবাসের সামনে অনেকেই বিক্ষোভে অংশ নেন। সান্তিয়াগো, চিলি, ৩ জানুয়ারি
নিকোলা মাদুরো আটক হওয়ার পর জ্বালানি নেওয়ার জন্য একটি পেট্রল স্টেশনে মোটরসাইকেলচালকদের দীর্ঘ সারি। কারাকাস, ভেনেজুয়েলা, ৩ জানুয়ারি
মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলা মাদুরোকে আটক করার পর দেশটির পতাকা গায়ে দিয়ে কাঁদছেন এই ব্যক্তি। বুয়েনস এইরেস, আর্জেন্টিনা, ৩ জানুয়ারি
নিকোলা মাদুরো আটক হওয়ার খবরে হতবাক পতাকা আঁকা এই নারী। বুয়েনস এইরেস, আর্জেন্টিনা, ৩ জানুয়ারি
