আন্তর্জাতিক

ঘটনাবহুল ২০২৫ যেভাবে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে

গাজায় ইসরায়েলের জাতিগত নিধন, ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা সুদানের গৃহযুদ্ধ—শেষ হবে হবে করেও এ বছর থামানো যায়নি কোনো যুদ্ধ। অথচ ক্ষমতায় গেলে দ্রুতই এসব যুদ্ধ বন্ধ করবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি যুদ্ধ বন্ধে বছরজুড়ে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাগুলো অনেকটাই একপেশে। ট্রাম্পের পরিকল্পনায় গাজায় একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও থামেনি ইসরায়েলের হামলা। ইউক্রেনেও থেমে থেমে রাশিয়ার হামলা চলেছে।

তার ওপর এ বছর ইসরায়েল-ইরান ও ভারত-পাকিস্তান পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল। বছরজুড়ে নানা দেশে জেন-জিদের আন্দোলনও খবরের শিরোনাম হয়েছে। কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধ ও কঠোর অভিবাসন নীতি এবং কুখ্যাত মার্কিন শিশু যৌন নিপীড়নকারী জেফরি এপস্টেইনের নথিতে সারা বিশ্বের রথী-মহারথীদের নাম উঠে আসাও সারা বছর আলোচনা-সমালোচনার খোরাক জুগিয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপির ছবিতে উঠে এসেছে ২০২৫ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো।

প্রথম আলো ডেস্ক
০১. বছরের একেবারে শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে ইতিহাসের ভয়াবহতম দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল। দাবানলে অভিজাত এলাকা প্যাসিফিক প্যালিসেইডসের প্রায় পুরোটাই পুড়ে যায়। দাবানলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পাঁচ হাজার কোটি ডলারের বেশি। ৮ জানুয়ারি ২০২৫, লস অ্যাঞ্জেলেস
নিউ: দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০ জানুয়ারি শপথ নেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতায় বসেই সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে শুল্কযুদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি। নানা কারণে বছরজুড়ে দেশে ও দেশের বাইরে ট্রাম্প আলোচনার শীর্ষে থেকেছেন। ২০ জানুয়ারি ২০২৫, ওয়াশিংট
ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ গ্রহণের এক দিন আগে গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল। তখন বহু বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি এভাবে দলে দলে গাজার উত্তরাঞ্চলে নিজ বাড়িঘরে ফিরে যান। যদিও ওই যুদ্ধবিরতি বেশি দিন টেকেনি, মার্চে ভেঙে পড়ে। ২৭ জানুয়ারি ২০২৫, গাজা
রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনে একটি ভবন ধসে পড়ার পর ধ্বংসস্তূপ থেকে মৃতদেহ বের করে আনা হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে সারা বছর সম্ভাব্য একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হলেও কোনো সুখবর পাওয়া যায়নি। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, পলটাভা
লেবাননের বৈরুতে হিজবুল্লাহর সাবেক প্রধান হাসান নাসরুল্লাহর দাফন অনুষ্ঠানে লাখো মানুষের ঢল নেমেছিল। আগের বছর সেপ্টেম্বরে ইসরায়েলের হামলায় তিনি নিহত হন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বৈরুত
হোয়াইট হাউসে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের তীব্র আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যদিও বছরের দ্বিতীয়ার্ধে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ওয়াশিংটন
সুদানের গৃহযুদ্ধ এ বছরও থামানো যায়নি। চার বছরে গড়াতে চলা এই যুদ্ধে ১ কোটি ২৪ লাখের বেশি সুদানি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তেল ও সোনার খনি থাকা দেশটির কয়েকটি অঞ্চল দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছে। ১৫ এপ্রিল ২০২৫, নর্থ দারফুর
ভ্যাটিকানে পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান। সারা বিশ্বের ক্যাথলিক খ্রিষ্টাধর্মাবলম্বীদের কাঁদিয়ে এ বছর এপ্রিলে পোপ ফ্রান্সিস পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। ২৬ এপ্রিল ২০২৫, ভ্যাটিকান সিটি
ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে একটি সন্ত্রাসী হামলাকে কেন্দ্র করে এ বছর মে মাসে বড় ধরনের সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। চার দিন ধরে ওই সংঘাত চলে, উভয়পক্ষে বেশ কয়েকজন নিহত হন। সে সময় গোলার আঘাতে ভেঙে যাওয়া ঘর দেখাচ্ছেন এক ভারতীয় নারী। ৮ মে ২০২৫, শ্রীনগর
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ উত্তেজনা তখন সবে খানিকটা কমে এসেছে। পরের মাসেই ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে আকাশযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জুনের ওই যুদ্ধে ইরানের ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র তেল আবিবে আঘাত হানে। ১৬ জুন ২০২৫, তেল আবিব
সারা বিশ্ব থেকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শরণার্থীদের ইউরোপযাত্রা এ বছরও অব্যাহত থেকেছে। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে এভাবেই ফ্রান্স থেকে শরণার্থীরা যুক্তরাজ্যে ঢোকার চেষ্টা করেন। ২৫ আগস্ট ২০২৫, ফ্রান্সের সালায়েস
ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। ছবিতে সেপ্টেম্বরে চীনের বেইজিংয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা ভ্লাদিমির পুতিন ও কিম জং–উন একই গাড়িতে। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বেইজিং
নেপালে সেপ্টেম্বরে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে জেন-জিদের আন্দোলনে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় দেশটির তৎকালীন অলি সরকার। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, কাঠমান্ডু
ইসরায়েলের ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র কাতারের দোহায় একটি ভবনে আঘাত হানে। হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে এ হামলা চালানোর দাবি করেছিল ইসরায়েল। কাতার সরকারের পক্ষ থেকে হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছিল। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, দোহা
চলতি বছরের নভেম্বরে হংকংয়ে বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বহু মানুষের প্রাণহানি হয়। ২৬ নভেম্বর ২০২৫, তাইপে
কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক মার্কিন ধনকুবের প্রয়াত জেফরি এপস্টেইনের মামলাসংক্রান্ত লাখ লাখ নথি এ বছর প্রকাশ করা হয়েছে। সেসব নথিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প, বিল ক্লিনটন, বিল গেটসসহ বহু ক্ষমতাধর ও ধনকুবেরের নাম উঠে আসে। ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ওয়াশিংটন
