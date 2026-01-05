ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ও মাদুরোকে ধরে নেওয়ার প্রতিবাদে দেশে দেশে বিক্ষোভ

ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ও মাদুরোকে ধরে নেওয়ার প্রতিবাদে দেশে দেশে বিক্ষোভ
ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভের কিছু মুহূর্ত নিয়ে এই ছবির গল্প।
প্রথম আলো ডেস্ক
ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে, ৩ জানুয়ারি ২০২৬
নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলে ‘কোলেকটিভোস’ নামের একটি আধা সামরিক বাহিনীর এক সদস্যকে অস্ত্র হাতে দেখা যাচ্ছে। ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে, ৪ জানুয়ারি ২০২৬
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের বোস্টনে, ৩ জানুয়ারি ২০২৬যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের নিউবার্গে স্টুয়ার্ট এয়ার ন্যাশনাল গার্ড ঘাঁটির বাইরে বিক্ষোভ, ৩ জানুয়ারি ২০২৬যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে বিক্ষোভ, ৩ জানুয়ারি ২০২৬নিকোলা মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্র আটক করে নেওয়ার প্রতিবাদে একটি ব্যানার টাঙাচ্ছেন এক ব্যক্তি। এতে লেখা ‘ট্রাম্প, জ্বালানি তেলই আপনার মাদক’। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেসে, ৩ জানুয়ারি ২০২৬ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের বাইরেভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে ‘কোলেকটিভোস’ নামের আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে, ৪ জানুয়ারি ২০২৬নিকোলা মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের আটক করে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে পাকিস্তানের করাচিতে বিক্ষোভ। এতে শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীরা অংশ নেন। পাকিস্তানের করাচিতে, ৪ জানুয়ারি ২০২৬প্ল্যাকার্ড হাতে নিকোলা মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের ধরে নেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ। পাকিস্তানের করাচিতে, ৪ জানুয়ারি ২০২৬