আন্তর্জাতিক

বিপর্যস্ত নেপালে নিখোঁজ ব্যক্তিদের খুঁজে স্বজনেরা

হিমবাহ ধসের কারণে গত বুধবার নেপাল-তিব্বত সীমান্তে পাথর, বরফ ও কাদার বিশাল ঢল ঘরবাড়ি, সড়ক, সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ভাসিয়ে নেয়। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত দেশটি এখন উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। দুর্গত এলাকা থেকে মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেনা ও পুলিশের সদস্যরা আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করছেন। হেলিকপ্টারে পাঠানো হচ্ছে ত্রাণসামগ্রী। অন্যদিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। স্বজনেরা খুঁজছেন নিখোঁজ ব্যক্তিদের। বিপুলসংখ্যক মরদেহ সংরক্ষণে হিমশিম অবস্থা চিতওয়ান শহরের মর্গগুলোতে। মৃতদেহ রাখার জন্য তৈরি করতে হয়েছে অস্থায়ী ভবন। মরদেহ সমাহিত করা হচ্ছে গণকবরে।

প্রথম আলো ডেস্ক
নেপালের সেনাসদস্যরা ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক পরে একটি মরদেহ অস্থায়ী সংরক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছেন। ভারতপুর, চিতওয়ান, নেপাল, ৩০ আগস্ট
ছবি: রয়টার্স
দুর্গত এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া মানুষকে সহায়তা করছেন সেনাসদস্যরা। মাইথিলি ব্যারাক, ত্রিশূলী, নুয়াকোট, নেপাল, ৩০ আগস্ট
দুর্গত এলাকা থেকে উদ্ধার করা একজনকে নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশের সদস্যরা। মাইথিলি ব্যারাক, ত্রিশূলী, নুয়াকোট, নেপাল, ৩০ আগস্ট
মাইথিলি ব্যারাকের বাইরে দেয়ালে সেটে দেওয়া বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের তালিকায় স্বজনের নাম খুঁজছেন এক ব্যক্তি। ত্রিশূলী, নুয়াকোট, নেপাল, ৩০ আগস্ট
নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ রাখার অস্থায়ী সংরক্ষণ কেন্দ্রের চত্বর পরিষ্কার করছেন এক ব্যক্তি। চিতওয়ান, নেপাল, ৩০ আগস্ট
উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার অংশ হিসেবে হেলিকপ্টারে তোলার জন্য পানির বোতল নিয়ে যাচ্ছেন সশস্ত্র পুলিশের সদস্যরা। মাইথিলি ব্যারাক, ত্রিশূলী, নুয়াকোট, নেপাল, ৩০ আগস্ট
ক্ষতিগ্রস্ত একটি ঘরের ভেতর কাদায় মাখা আসবাব ও অন্যান্য সামগ্রী। দেবীঘাট, নুয়াকোট, নেপাল, ৩০ আগস্ট
ধ্বংসস্তূপ ও কাদার মধ্যে পড়ে আছে একটি খেলনা। দেবীঘাট, নুয়াকোট, নেপাল, ৩০ আগস্ট
নিহত ব্যক্তিদের গণকবরস্থানের সামনে পুলিশের নিরাপত্তাবেষ্টনী। দেবঘাট, চিতওয়ান, নেপাল, ৩০ আগস্ট
দেবঘাট গণকবরস্থানে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ শনাক্ত করার নম্বরযুক্ত ট্যাগের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক পুলিশ কর্মকর্তা। চিতওয়ান, নেপাল, ৩০ আগস্ট
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