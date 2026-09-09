খেলা

ফুটবল খেলা দেখতে ফ্লাডলাইট ও গাছের ডালেও দর্শক

বগুড়ায় জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ঘিরে দর্শকদের মধ্যে তুমুল উন্মাদনা দেখা গেছে। খেলা দেখতে মাঠে ছিল উপচে পড়া ভিড়। জায়গা না পেয়ে কেউ উঠে পড়েন ফ্লাডলাইটের কাঠামোয়, কেউ গাছের ডালে। গ্যালারি ও মাঠের চারপাশ ছাড়িয়ে দর্শকে ভরে যায় পুরো এলাকা। বগুড়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ১৪টি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হয় বগুড়া সিটি করপোরেশন ও প্রতিপক্ষ দল। বগুড়া মহানগরের শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামসংলগ্ন মাঠে আয়োজিত বুধবারের ফাইনালে জয়ী হয় বগুড়া সিটি করপোরেশন দল। পরে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক।

সোয়েল রানা বগুড়া
ফাইনাল খেলা শুরু হওয়ার আগে মাঠে ব্যায়াম করছেন রেফারিরা
ফাইনাল খেলা শুরু হওয়ার আগে মাঠে ব্যায়াম করছেন রেফারিরা
মাঠের পাশে জায়গা না পেয়ে ফ্লাডলাইটের কাঠামোয় উঠে খেলা দেখছেন কয়েকজন দর্শক
বল দখলে নিতে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে চলছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা
প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকিয়ে গোল রক্ষার চেষ্টা করছেন গোলরক্ষক
ফাইনাল খেলা দেখতে মাঠের চারপাশে জড়ো হয়েছেন বিপুলসংখ্যক দর্শক
ফ্লাডলাইটের ওপর বসে নিচে চলা ফুটবল ম্যাচ দেখছেন দর্শকেরা। বুধবার বগুড়ায়
বল দখলের লড়াইয়ে দুই দলের খেলোয়াড়েরা
প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টায় দুই দলের খেলোয়াড়েরা
মাঠের এক ঘটনায় রেফারির সঙ্গে কথা বলছেন এক বিদেশি খেলোয়াড়
মাঠের চারপাশ দর্শকে ঠাসা। খেলা দেখতে আসা মানুষের ভিড়ে ফাঁকা জায়গা নেই
মাঠে জায়গা না পেয়ে গাছের ডালে উঠে ফুটবল খেলা দেখছেন কয়েকজন দর্শক
গোলের আশায় মাঠের দিকে চোখ দর্শকদের। গ্যালারি ও মাঠের চারপাশে কানায় কানায় ভিড়
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