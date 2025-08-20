সেই আহত সানজিদার সম্মানে ওই পদে প্রার্থী দেয়নি ছাত্রদল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। তবে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বির সম্মানে তারা গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে কোনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি।
ছাত্রদলের প্যানেলে ভিপি হিসেবে সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান এবং জিএস পদে কবি জসীম উদ্দীন হল শাখার আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিমকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এজিএস পদে বিজয় একাত্তর হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদকে মনোনয়ন দিয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন করে প্যানেল ঘোষণা করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
ডাকসুতে এবার ২৮ পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ছাত্রদল ভিপি, জিএস, এজিএসসহ ২৭ পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে।
উল্লেখ্য, জুলাই অভ্যুত্থানে আহত হওয়া শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ ১৮ আগস্ট (সোমবার) ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
প্যানেল ঘোষণার সময় রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের হামলায় আহত সানজিদা আহমেদ তন্বির সম্মানে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদটি শূন্য রেখে তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছে ছাত্রদল। জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে ছাত্রদল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’
ছাত্রদলের পাশাপাশি তন্বির সম্মানে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের প্যানেল ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ এই পদটিতে প্রার্থিতা ঘোষণা করেনি।
সানজিদা আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী। তিনি ওই বিভাগে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে মেধাতালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।
তাঁর সম্মানে পদ ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে সানজিদা আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘ছাত্রদল, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদসহ যেসব সংগঠন আমাকে সম্মান জানিয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে আমি লড়াই করেই জিততে চাই।’
গবেষণা ও প্রকাশনা পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণ হিসেবে সানজিদা আহমেদ বলেন, ‘গবেষণায় আমার আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা। আমার স্নাতক পর্যায়ের একটি রিসার্চ পেপার এরই মধ্যে নামকরা একটি আন্তর্জাতিক জার্নালে পাবলিকেশনের অপেক্ষায়। ঢাকার চার শ'র মতো স্কুলশিক্ষকদের নিয়ে আমি এই রিসার্চ করেছি। মাস্টার্সেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমার গবেষণার কাজ চলমান। এরই মধ্যে এই রিসার্চটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমি শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করতে চাই।’