আসন্ন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানোর পরিকল্পনা

৫ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোট হতে পারে।
৭ থেকে ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে তফসিল ঘোষণার চিন্তা।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানোর চিন্তা করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এবার একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হবে, এ কারণে ভোট গ্রহণের সময় বাড়ানোর চিন্তা করা হচ্ছে। আগামী রোববার ইসির বৈঠকে ভোট গ্রহণের সময় বাড়ানো ও নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হতে পারে। আগামী সপ্তাহেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার চিন্তা রয়েছে ইসির।
ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা করেছে, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে গণভোট হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন গত শনিবার বলেছেন, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে।
সাধারণত সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ করা হয়। এবার ভোট গ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানোর বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারিতে আবহাওয়া কেমন থাকতে পারে, সেটাও বিবেচনায় নেওয়া হবে।
ইসি সূত্র জানায়, নির্বাচনের প্রাথমিক প্রস্তুতি মোটামুটি শেষ। ৭ থেকে ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার চিন্তা রয়েছে। ইসি আগেই বলেছে, এবার তফসিল ঘোষণার দিন থেকে ভোটের দিনের মধ্যে কমবেশি দুই মাস সময় রাখা হবে। সে ক্ষেত্রে আগামী বছরের ৫ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোট হতে পারে। রোববার নির্বাচন কমিশনের সভায় তফসিল ঘোষণার তারিখ চূড়ান্ত করা হবে।
ইসি সূত্র জানায়, শুরু থেকে ইসির প্রস্তুতি ছিল শুধু সংসদ নির্বাচনের। সে হিসেবে ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। ইসি আগামী নির্বাচনে ভোট গ্রহণের জন্য ৪২ হাজার ৭৬১টি ভোটকেন্দ্র এবং ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৯টি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এখন সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একই সঙ্গে গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে। একজন ভোটারকে দুটি করে ভোট দিতে হবে। এতে ভোট দিতে সময় বেশি লাগবে। এ জন্য ভোটকেন্দ্র বা ভোটকক্ষ বাড়াতে হবে কি না, তা বুঝতে শনিবার রাজধানীর একটি ভোটকেন্দ্রে মক ভোটিংয়ের আয়োজন করেছিল ইসি। ওই মক ভোটের প্রাথমিক তথ্য পর্যালোচনায় ইসি বলেছে, প্রতিটি ভোটকক্ষে একটির জায়গায় দুটি করে গোপন কক্ষ (যেখানে গিয়ে ভোটার ব্যালট পেপারে সিল দেন) স্থাপন করা হলে ভোটকেন্দ্র বাড়াতে হবে না।
ইসি সূত্র জানায়, মক ভোটিংয়ে দেখা গেছে, ভোটারদের অনেকে গণভোটের ব্যালট পেপার পড়ে ভোট দিয়েছেন। এতে ভোট দিতে সময় বেশি লেগেছে। আবার সব ভোটকেন্দ্রে গোপন কক্ষ বাড়ানোর মতো অবকাঠামোও নেই। অন্যদিকে ভোটকেন্দ্র বাড়াতে গেলেও কিছু সমস্যা আছে। বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় অনেক জায়গায় এ রকম অবকাঠামো নেই। সব মিলিয়ে ইসি ভোট গ্রহণের সময় বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।
ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার পরিকল্পনা আছে ইসির। ভোট গ্রহণের সময় বাড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনায় আছে। আগামী রোববার নির্বাচন কমিশনের সভায় এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা রয়েছে।আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, নির্বাচন কমিশনার
ভোট গ্রহণের সময়
ফেব্রুয়ারিতে শীতের সময় দিনের আলো থাকে কম সময়। সকালে অনেক জায়গায় ঘন কুয়াশা থাকে। সকালে এক ঘণ্টা আগে সাতটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু করা হলে বেশি সকাল হয়ে যায়।
অন্যদিকে বিকেলে এক ঘণ্টা বাড়িয়ে ভোট গ্রহণের সময় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত করা হলে সন্ধ্যা নেমে যাবে। এ ক্ষেত্রে সকালে আধা ঘণ্টা এবং বিকেলে আধা ঘণ্টা সময় বাড়ানো, অর্থাৎ সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।
গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার প্রথম আলোকে বলেন, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার পরিকল্পনা আছে ইসির। ভোট গ্রহণের সময় বাড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনায় আছে। আগামী রোববার নির্বাচন কমিশনের সভায় এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা রয়েছে।