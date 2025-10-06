জাপার আনিসুল ইসলামদের সঙ্গে ইইউ প্রতিনিধিদলের বৈঠক, নির্বাচন নিয়ে আলোচনা

জাতীয় পার্টির (জাপা) আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন অংশের সঙ্গে বৈঠক করেছে ঢাকা সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচনী অনুসন্ধান দল।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত ও প্রেসিডিয়াম সদস্য মাসরুর মওলার বাসায় এই বৈঠক হয়।
বৈঠকে ইইউ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন নির্বাচনী অনুসন্ধান দলের প্রধান মেটে বাক্কেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সদস্য ম্যানুয়েল ওয়ালি।
জাতীয় পার্টির নেতাদের মধ্যে বৈঠকে অংশ নেন দলের নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু, মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার ও প্রেসিডিয়াম সদস্য মাসরুর মওলা।
মাসরুর মওলা সাংবাদিকদের বলেন, ইইউ প্রতিনিধিরা নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এরই অংশ হিসেবে জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে ইইউ প্রতিনিধিদল নির্বাচন নিয়ে জাতীয় পার্টির পরিকল্পনা জানতে চেয়েছে।
মাসরুর মওলা জানান, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বৈঠকে বলেছেন, তাঁরা নির্বাচনমুখী দল। তবে নির্বাচনের আগে যে স্থিতিশীল পরিবেশ প্রয়োজন, তা এখনো দৃশ্যমান নয়। অনেক প্রার্থী ও নেতার বিরুদ্ধে ‘মিথ্যা মামলা’ আছে। আবার অনেকের বিদেশযাত্রায় অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা আছে। এসব বিষয় দ্রুত সমাধান হওয়া দরকার বলে তিনি ইইউ প্রতিনিধিদের জানান।
বৈঠকে ইইউ প্রতিনিধিদলের এক প্রশ্নের জবাবে জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, তাঁরা সব সময় অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে। ১৯৯০ সালের পর থেকে একটি বাদে সব নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশ নিয়েছে। আগামী নির্বাচনেও জোট গঠন করে জাতীয় পার্টির ভোট করার সম্ভাবনা আছে। তবে কার সঙ্গে জোট হবে, সে বিষয়ে পরে দলের ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
রুহুল আমিন হাওলাদার ইইউ প্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ জানান, যাতে তারা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা-নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করেন।