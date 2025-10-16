জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জামায়াত-এনসিপিকে আমন্ত্রণ

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরকি পার্টিকে (এনসিপি) আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। বৃহস্পতিবার এ আমন্ত্রণ জানানো হয় বলে ঐকমত্য কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের কাছে এই আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তর করা হয়। শুক্রবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদার ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) মনির হায়দার এ আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেন।
এর আগে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার হাতে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেন এই দুজন। এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্যও আলাদা আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে, যা চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এ বি এম আবদুস সাত্তারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।