কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে জাতীয়তাবাদী যুবদলের নেতারা বলেছেন, রাজপথে নামার আগে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে হবে। কারণ, ঘরে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা অগ্নিসংযোগ করলে তাঁদের বাড়িঘরেও পাল্টা আগুন দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।
বুধবার বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশে যুবদল নেতারা এ কথা বলেন। আওয়ামী লীগের ‘সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপরাজনীতির’ প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদল এ কর্মসূচির আয়োজন করে।
সমাবেশে যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আব্দুল মোনায়েম বলেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের সহনশীলতাকে দুর্বলতা মনে করছেন। তাঁরা মাঠে নামলে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বাড়িঘরে থাকতে পারবেন না। একটি হাত উঠলে ১০টি হাত উঠবে। তিনি বলেন, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর যুবদলের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন মন্দির ও আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়িঘর পাহারা দিয়েছেন। কোথাও অগ্নিসংযোগ করেননি।
যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগ অতীতের ভুলের জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা চাইবে বলে তাঁরা আশা করেছিলেন। কিন্তু দলটির মধ্যে কোনো অনুশোচনা দেখা যাচ্ছে না। বরং জ্বালাও-পোড়াও ও সন্ত্রাসের রাজনীতি দিয়ে মানুষের শান্তি নষ্ট করা হচ্ছে। শেখ হাসিনার শাসনামলে ১ হাজার ৪০০ মানুষ হত্যার বিচার বাংলাদেশে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার এনামুল হক বলেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা একটি বাড়িতে আগুন দিলে তাঁদের ১০০টি বাড়িতে আগুন দিতে হবে। তাঁদের শ্বশুরবাড়িসহ যেখানে যা আছে, সব তছনছ করে দিতে হবে।
শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা প্রসঙ্গে এই যুবদল নেতা বলেন, তিনি কোন পথে আসবেন, তা জানাতে হবে। তাঁরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘রাজপথে নামার আগে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসো। অন্যথায় ঘরে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।’
সমাবেশ সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়ন। এতে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি রেজাউল কবিরসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগর দক্ষিণের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সমাবেশ শেষে নয়াপল্টন থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পল্টন ও গুলিস্তান হয়ে মতিঝিলের বক চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।