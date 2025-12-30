উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন মির্জা ফখরুল

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অনুষ্ঠেয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
শায়রুল কবির খান জানান, প্রধান উপদেষ্টার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে এরই মধ্যে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার দিকে রওনা দিয়েছেন।