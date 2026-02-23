সারজিস আলম ও হান্নান মাসউদ
স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনায় সারজিস-হান্নানের নেতৃত্বে এনসিপির কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের কোনো তারিখ ঘোষণা না হলেও এই নির্বাচন পরিচালনায় দলীয়ভাবে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। সদস্যসচিব করা হয়েছে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নোয়াখালী-৬ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদকে।

সোমবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছেন এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা। দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই কমিটিতে চারজনকে সদস্য করা হয়েছে। তাঁরা হলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা আরিফুল ইসলাম আদীব, আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, তাহসীন রিয়াজ ও মঞ্জিলা ঝুমা।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা, সব বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবং জেলার নেতারা ছয় সদস্যের এই কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে দলটি।

