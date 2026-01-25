নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুর বালুর মাঠে। ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬
রাজনীতি

নারায়ণগঞ্জে তারেক রহমান

নতুন করে একটি দল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে

প্রতিনিধিসংবাদদাতানারায়ণগঞ্জ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে একটি দল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, গত ১৫–১৬ বছর ধরে দেশে নির্বাচনের নামে প্রহসন চলছে। নিশিরাতের নির্বাচন হয়েছে, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন আবার নতুন করে একটি দল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুর বালুর মাঠে রোববার দিবাগত রাতে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, বিএনপির জনসভায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এবং ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আগ্রহ দেখে অনেকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে কারণেই ভোটাধিকার হরণে নতুন ষড়যন্ত্র চলছে।

এর আগে কুমিল্লার দাউদকান্দিতে জনসভা শেষে রাত ২টার দিকে কাঁচপুরের জনসভায় যোগ দেন তারেক রহমান। সেখানে তিনি প্রায় ১৫ মিনিট বক্তব্য দেন।

নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ক্ষমতায় এলে নারীদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড চালু করা হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের পরিবারের গৃহিণীদের হাতে প্রতি মাসে অন্তত সাত থেকে ১০ দিনের নগদ অর্থ বা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে। কয়েক বছর এই কার্যক্রম চালানো গেলে নারীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

কৃষকদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কৃষকদের তালিকা করে কৃষক কার্ড দেওয়া হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে বছরে অন্তত একটি ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও কীটনাশক সরকারীভাবে সরবরাহ করা হবে।

বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমন ঘিরে নেতাকর্মী ও স্থানীয়দের উপস্থিতি। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুর বালুর মাঠে। ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬

নারায়ণগঞ্জের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, গত দেড় দশকে এই এলাকায় বহু বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখল হয়েছে। সন্ত্রাসী অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে শহরের চিহ্নিত মাদক স্পটগুলো নির্মূল এবং দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরা হবে।

বেকার তরুণদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে তারেক রহমান বলেন, জেলাভিত্তিক কারিগরি ও ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন এবং কৃষি কাজের উন্নয়নে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের খাল কাটা কর্মসূচি পুনরায় চালুর ঘোষণা দেন তারেক রহমান। তিনি জানান, নদী–নালা ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। বিএনপি সরকার গঠন করলে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এ কর্মসূচি শুরু করবেন।

এ ছাড়া মসজিদ-মাদ্রাসার খতিব, ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের জন্য সম্মানী ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, এতে ধর্মীয় নেতারা সম্মানজনক উপায়ে হালাল আয়ের সুযোগ পাবেন।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোর থেকে ফলাফল ঘোষণার আগ পর্যন্ত নেতাকর্মীদের সক্রিয় থাকার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, আপনারা একদিন একটু কষ্ট করলে আমরা পাঁচ বছর ধাপে ধাপে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারব।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মামুন মাহমুদ। সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুকুল ইসলাম। জনসভায় আরও বক্তব্য দেন নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া দিপু, নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের প্রার্থী নজরুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নান, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের প্রার্থী আবুল কালাম এবং নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের জোট প্রার্থী মনির হোসেন কাসেমী।

এর আগে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনসভাস্থলে উপস্থিত হন।

