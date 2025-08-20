বামপন্থী তিন ছাত্রসংগঠনের আলাদা প্যানেল ঘোষণা করছেন ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা। ২০ আগস্ট, মধুর ক্যানটিন
বামপন্থী তিন ছাত্রসংগঠনের আলাদা প্যানেল ঘোষণা করছেন ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা। ২০ আগস্ট, মধুর ক্যানটিন
রাজনীতি

ডাকসু নির্বাচন: বামপন্থী তিন ছাত্রসংগঠনের আলাদা প্যানেল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে যৌথ প্যানেল ঘোষণা করেছে তিনটি বামপন্থী ছাত্রসংগঠন। ছাত্রসংগঠনগুলো হলো ছাত্র ইউনিয়ন (মাহির–বাহাউদ্দিন), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ) ও ছাত্রলীগ–বিসিএল (বাংলাদেশ জাসদ)।

‘অপরাজেয় ৭১–অদম্য ২৪’ নামের এই প্যানেলে মো. নাইম হাসানকে (হৃদয়) সহসভাপতি (ভিপি), এনামুল হাসান অনয়কে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও অদিতি ইসলামকে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে সংবাদ সম্মেলন করে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করেন ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা।

১৫ সদস্যের এই প্যানেলে চার প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম প্রকাশ করেছেন প্যানেলটির উদ্যোক্তারা। এই দুজনের একজন হলেন ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক পদে প্রার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বী। তিনি জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় আহত হয়েছিলেন। আরেকজন কমনরুম, পাঠকক্ষ ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে প্রার্থী সুর্মী চাকমা।

এই প্যানেলের অন্য প্রার্থীরা হলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ফাহমিদা আলম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে শাকিব মাহমুদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (জামিল), ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মাসফিকুজ্জামান তাইন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মিনহাজুল ইসলাম ফারহান এবং সদস্যপদে তর্পিতা ইসলাম অব্ধি, জুনাইদ হোসেন ও মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। এ ছাড়া একটি সদস্যপদ ফাঁকা রাখা হয়েছে।

প্যানেল ঘোষণার পর ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মাহির শাহরিয়ার রেজা বলেন, ‘আমরা ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির আস্ফালন দেখছি, কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় এখনো পাইনি। একাত্তরসহ সব গণ–আন্দোলনের চেতনাকে আমরা ধারণ করি। আমাদের প্যানেলে কিছু পদ ফাঁকা রাখা হয়েছে। আলাপ–আলোচনা করে এগুলো পরে পূরণ করা হবে।’

সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের রাজনৈতিক বক্তব্য পড়ে শোনান ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ, ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দীন, বিসিএলের সভাপতি গৌতম শীল, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ নামে পৃথক যৌথ প্যানেল ঘোষণা করেছে বামপন্থী বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন। ওই প্যানেলে শেখ তাসনিম আফরোজকে ভিপি, মেঘমল্লার বসুকে জিএস ও জাবির আহমেদ জুবেলকে এজিএস পদে প্রার্থী করা হয়েছে।

Also read:ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা ছাত্রদলের, নেতৃত্বে থাকা আবিদ-হামিম কারা

নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই প্যানেলে ছাত্র ইউনিয়ন (মাহির–বাহাউদ্দিন), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ) ও ছাত্রলীগ–বিসিএলেরও (বাংলাদেশ জাসদ) থাকার কথা ছিল। কিন্তু পদ নিয়ে সমঝোতা না হওয়ায় তারা আলাদা প্যানেল করেছে।

Also read:ডাকসু নির্বাচনে ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেলে লড়বেন বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা
আরও পড়ুন