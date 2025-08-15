আ.লীগ এবং এর সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের ৬ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের ছয় নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। চব্বিশ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে গতকাল শুক্রবার ডিএমপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
ডিএমপির উপকমিশনার (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানিয়েছেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার ২ নম্বর পারুলিয়া ইউনিয়নের বঙ্গবন্ধু আওয়ামী সাংস্কৃতিক জোটের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম ওরফে শাওন (৪৮), ঢাকার হাতিরঝিল থানার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসাধারণ সম্পাদক শেখ কবির উদ্দিন (৬৩), বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের ভাইস চেয়ারম্যান ও মোরেলগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. রাসেল হাওলাদার (৪৩), তেজগাঁও থানার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হোসেন ওরফে বুলবুল (২১), কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ধর্মবিষয়ক উপসম্পাদক মনিরুজ্জামান ওরফে বাবু (৩৮) এবং সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মো. শাহনেওয়াজ (৪৭)।
ডিবি সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ওয়ারী থানা এলাকার ফোল্ডার স্ট্রিট এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে ডিবির লালবাগ বিভাগের একটি দল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে মগবাজারে নিজ বাড়ি থেকে শেখ কবির উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি মিরপুর বিভাগ। রাত ১১টার দিকে হাতিরঝিল থানা এলাকা থেকে মো. রাসেল হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করা হয় ডিবির লালবাগ বিভাগের অন্য একটি অভিযানে।
রাশেদুল হোসেন ওরফে বুলবুলকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি সাইবার শাখার একটি দল। রাত পৌনে ১২টার দিকে হাতিরঝিল থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিন রাত সাড়ে ১০টার দিকে মোহাম্মদপুর থানা এলাকা থেকে মনিরুজ্জামান ওরফে বাবুকে গ্রেপ্তার করে ডিবি সাইবার উত্তর বিভাগ।
ডিবি সূত্রে আরও জানা গেছে, শুক্রবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে রাজধানীর উত্তরা ১৮ নম্বর সেক্টর এলাকা থেকে মো. শাহনেওয়াজকে গ্রেপ্তার করে ডিবি তেজগাঁও বিভাগ।