রাষ্ট্রের সম্পদ লুটকারীদের ক্ষমতার চাবি না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের

অতীতে যাঁরা রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেরা অর্থবিত্তের পাহাড় গড়েছেন, তাঁদের হাতে ক্ষমতার চাবি তুলে না দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। আর ভবিষ্যতে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন বা যেতে চান, তাঁরা বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থেকে কাজ করবেন বলে প্রত্যাশা করেছেন তিনি।
আজ শুক্রবার সকালে ঢাকা-১৫ সংসদীয় আসনে জামায়াতের কাফরুল থানা দক্ষিণ আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন শফিকুর রহমান। রাজধানীর মণিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে এই চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলাই তাঁদের রাজনীতির লক্ষ্য। তিনি বলেন, দুর্নীতি, দুঃশাসন ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় জামায়াত ইতিবাচক ধারার রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে সবার অধিকার নিশ্চিত করে, এমন সমাজ গড়াই তাঁদের অঙ্গীকার। অতীতে জামায়াতের মন্ত্রীরা সততা ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। কাঙ্ক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামি শক্তিকে ক্ষমতায় পাঠানোর আহ্বান জানান জামায়াত আমির।
শফিকুর রহমান বলেন, জুলাই বিপ্লব নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে, তবে সতর্কভাবে এগোতে হবে। ক্ষমতায় আসতে ইচ্ছুকদের বিবেক ও আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ থেকে কাজ করার তাগিদ দেন তিনি। জনগণ সত্যের পক্ষে রায় দিলে পাঁচ বছরের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
নিজের চিকিৎসার প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, বিদেশে ব্যয়বহুল চিকিৎসা না নিয়ে তিনি দেশেই চিকিৎসা নিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়ে। তাঁর মতে, চিকিৎসা মহান সেবামূলক পেশা, তাই চিকিৎসকদের সেবার মানসিকতা থাকা জরুরি। চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন, হাসপাতাল আধুনিকীকরণ এবং রোগীবান্ধব সেবা নিশ্চিত করলে দেশীয় চিকিৎসায় মানুষের আস্থা ফিরে আসবে।
জামায়াতের কাফরুল থানার আমির আনোয়ারুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তরের নায়েবে আমির আবদুর রহমান মূসা। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তরের কর্মপরিষদ সদস্য মো. শহিদুল্লাহ, শাহ আলম তুহিন প্রমুখ।