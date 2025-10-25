জাতীয় ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক আবু বাকেরকে লক্ষ্য করে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

জাতীয় নাগরিক পার্টির সহযোগী ছাত্রসংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদারকে লক্ষ্য করে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।
আজ শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে এক ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছেন আবু বাকের মজুমদার।
ফেসবুক পোস্টে আবু বাকের মজুমদার লিখেছেন, ‘কিছুক্ষণ আগে রাত ৮টা ২৩ মিনিটের দিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে আমার বাইকের সামনে ককটেল মারা হয়েছে। রূপায়ণ টাওয়ারে সাংগঠনিক মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। রাজনৈতিক কারণে এক্সটার্নাল (বাইরের) এবং ইন্টারনাল (অভ্যন্তরীণ) অনেকের শত্রু হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ এখনো সুস্থ আছি, দোয়া করবেন।’
পরে এ বিষয়ে আবু বাকের মজুমদার মুঠোফোনে প্রথম আলোকে জানান, তিনি মোটরসাইকেলে করে শাহবাগের দিক থেকে বাংলামোটরে রূপায়ণ টাওয়ারের দিকে যাচ্ছিলেন। ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় পার হওয়ার সময় পরীবাগের দিক থেকে তাঁর মোটরসাইকেল লক্ষ্য করে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। তবে কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তা তিনি দেখেননি। তিনি বাইক চালাচ্ছিলেন।
এদিকে ককটেল বিস্ফোরণের প্রতিবাদে রাত পৌনে দশটার দিকে বাংলামোটরে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
এ বিষয়ে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, ‘ককেটল বিস্ফোরণের কোনো খবর আমরা পাইনি। এ বিষয়ে কেউ অভিযোগও করেনি।’