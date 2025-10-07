নির্বাচন সুষ্ঠু করাকে জীবনের শেষ সুযোগ হিসেবে নিয়েছেন সিইসি

আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য করাকে জীবনের শেষ সুযোগ হিসেবে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দীন।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে শুরু হওয়া নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপে সূচনা বক্তব্যে সিইসি এ কথা বলেন। সংলাপে সভাপতিত্ব করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এতে নির্বাচন কমিশনের সাবেক কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে একটা বিশেষ ধরনের সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে হচ্ছে। এটাকে তিনি দেশের জন্য কিছু করতে পারার শেষ সুযোগ হিসেবে নিয়েছেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিও একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার। তিনি বলেন, এ কাজ নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে সম্ভব নয়। সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন।
এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেন, কমিশন এর মধ্যেই সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। আজকের সংলাপে তাঁরা মাঠপর্যায়ে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারীদের কথা শুনতে চান। কারণ তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। নির্বাচনে কোথায়, কীভাবে জালিয়াতি হয়, কোথায় বিরতি থাকে, তা মাঠের কর্মীরা ভালো জানেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর সাড়ে ২১ লাখ মৃত ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ৪৫ লাখ যোগ্য ভোটারের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাতে নারী ভোটারের সংখ্যা ৩০ লাখ কম ছিল। নারীদের মধ্যে সেই সচেতনতা তৈরি করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে কাজ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রবাসী ভোটার এবং নির্বাচন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্তদের ভোট দেওয়ার জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা হচ্ছে।
গতকাল সোমবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে পৃথক সংলাপ করেছে ইসি। দুই ধাপে এই সংলাপ হয়। সকালে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এবং বিকেলে প্রিন্ট মিডিয়ার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকেরা সংলাপে অংশ নেন। নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিকেরা তাঁদের বিভিন্ন পরামর্শ এবং প্রস্তাব তুলে ধরেন। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নির্বাচনী হলফনামা, পর্যবেক্ষক সংস্থাসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে।