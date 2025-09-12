লন্ডনে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমকে বহনকারী গাড়ি মনে করে বাংলাদেশ হাইকমিশনের এই গাড়িতে ডিম নিক্ষেপ করেন আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় মধ্য লন্ডনে
লন্ডনে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমকে বহনকারী গাড়ি মনে করে বাংলাদেশ হাইকমিশনের এই গাড়িতে ডিম নিক্ষেপ করেন আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় মধ্য লন্ডনে
রাজনীতি

লন্ডনে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের

সাইদুল ইসলামলন্ডন থেকে

লন্ডনের সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি সেমিনার থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টা করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা।

লন্ডনের কেন্দ্রস্থলের ব্লুমসবারি এলাকায় সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয় (দ্য স্কুল অব অরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ) ক্যাম্পাসে ওই সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ হাইকমিশন।

লন্ডনের স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায় সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পেছনের রাস্তা দিয়ে হাইকমিশনের গাড়ি বের হলে গাড়ির ওপর ডিম নিক্ষেপ করেন আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা। এ সময় হাইকমিশনের কালো রঙের বিএমডব্লিউ গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করেন তাঁদের কয়েকজন। কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে তাঁদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলেও তাঁরা গাড়ির ওপর ডিম নিক্ষেপ করেন।

আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের আক্রমণ থেকে বাংলাদেশ হাইকমিশনের গাড়ি ও এর আরোহীদের রক্ষা করে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় মধ্য লন্ডনে

তবে ওই গাড়ির ভেতরে মাহফুজ আলম ছিলেন না বলে দাবি করেছে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশন। হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার আকবর হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আওয়ামী লীগের কর্মীরা এই গাড়িতে মাহফুজ আলম আছেন মনে করে ডিম ছুড়লেও তিনি অন্য রাস্তায় অন্য গাড়িতে করে সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন।’

পরে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে ‘জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের এক বছর’ শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠানে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, ‘আজ আমি আওয়ামী লীগের আক্রমণের কাছাকাছি পর্যায়ে ছিলাম।’

আরও পড়ুন