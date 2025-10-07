আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল হলেই নির্বাচনে অযোগ্য হবে

মানবতাবিরোধী অপরাধের কোনো মামলায় কারও বিরুদ্ধে ফরমাল চার্জ বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হলে সেই ব্যক্তি জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। এ জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের পর গেজেট প্রকাশ করেছে সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ইতিমধ্যে সাতটি মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। এই সাত মামলার আসামিদের মধ্যে রয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ ও সাবেক সংসদ সদস্য মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। অর্থাৎ এই আসামিরা আগামী দিনে জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় সরকারের কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করে গত সোমবার প্রকাশিত গেজেটে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল হলে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য হবেন। এ ছাড়া কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্য, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেয়র বা প্রশাসক হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন না বা এসব পদে নিয়োগ পাবেন না। এমনকি প্রজাতন্ত্রের (সরকারের) কোনো সেবায় নিয়োগ পাওয়ারও অযোগ্য হবেন। সরকারের কোনো অফিসে (পাবলিক অফিস) থাকতে পারবেন না। তবে ট্রাইব্যুনাল কাউকে অব্যাহতি বা খালাস দিলে তার ক্ষেত্রে এসব বিষয় প্রযোজ্য হবে না বলেও আইনটির সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে।
আইনের সংশোধনী নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক ব্রিফিংয়ে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, মূল বিষয় হলো কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল হয়, তাহলে তিনি বাংলাদেশের কোনো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্য হবেন না। অর্থাৎ তিনি জাতীয় নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও অংশ নিতে পারবেন না। একইভাবে সেই ব্যক্তি কোনো সরকারি চাকরি করতে পারবেন না।
* ট্রাইব্যুনালে ইতিমধ্যে সাতটি মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল। শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান, হাসানুল হক ইনু ও মাহবুব উল আলম হানিফ আগামী দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।* মানবতাবিরোধী অপরাধে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের (এখন কার্যক্রম নিষিদ্ধ) বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু। তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ।
ব্রিফিংয়ে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, বিচার চলাকালীন আইন সংশোধনের বিষয়টি বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে কি না।
জবাবে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, এর কোনো প্রভাব পড়বে না। ন্যায়বিচারের পরিপন্থীও হবে না। কারণ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংবিধানের মাধ্যমে সুরক্ষিত। এই আইনের রেট্রোসপেক্টিভ ইফেক্ট (ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা) আছে। সুতরাং এর সবকিছুই বৈধ বলেই গণ্য হবে। এটাকে আদালতে চ্যালেঞ্জও করা যাবে না।
ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা
সংশোধনীর গেজেট সোমবার হলেও শেখ হাসিনাসহ যাঁদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে, তাঁরা নির্বাচন করতে পারবেন না বলে প্রথম আলোকে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতার মানে হলো আইন যখনই হোক না কেন, তার আগে থেকেই এটা কার্যকর হবে। ঘটনা আইন হওয়ার আগে ঘটলেও হবে, পরে ঘটলেও হবে। সাধারণ আইনের বিধান হচ্ছে, যেদিন ঘটবে তার পরে বিচার হবে; আগের ঘটনার বিচার হবে না। এই আইনের (ট্রাইব্যুনাল) বিধান হচ্ছে আগে ঘটলেও বিচার হবে।
আওয়ামী লীগের বিষয়ে তদন্ত শুরু
মানবতাবিরোধী অপরাধে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের (এখন কার্যক্রম নিষিদ্ধ) বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। এ জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, দ্রুতই তদন্তকাজ সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন তদন্ত কর্মকর্তা। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া সাপেক্ষে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তদন্তে আরও কোনো দলের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে তদন্ত সংস্থা সে অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
মানবতাবিরোধী অপরাধে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ করেছিল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)।
‘তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরা’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. আলমগীরকে মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের মতো জেরা করা হয়েছে। তিনি এ মামলার সর্বশেষ সাক্ষী। রাষ্ট্রনিযুক্ত আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. আমির হোসেন তাঁকে জেরা করেন।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ মামলাটির বিচার হচ্ছে। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলায় শেখ হাসিনার পাশাপাশি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনও আসামি। এর মধ্যে মামুন রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন। মঙ্গলবার তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।
জেরায় তদন্ত কর্মকর্তা মো. আলমগীরকে আসামিপক্ষের আইনজীবী আমির হোসেন বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যরা নেপথ্যে থেকে অন্যায়ভাবে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগে বাধ্য করেছেন।
এর জবাবে তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, এটি সত্য নয়।
জেরার এক পর্যায়ে আসামিপক্ষের আইনজীবী প্রশ্ন করেন, আন্দোলনকারীরা সারা দেশে জ্বালাও-পোড়াও ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করেছে।
জবাবে তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, এটি সত্য নয়।
এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবী বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের সময় আন্দোলনকারীরা পুলিশ হত্যা করেছে। তা তদন্তে উঠে এসেছে কি না?
তবে এই প্রশ্ন ট্রাইব্যুনাল আমলে নেননি।
এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবীকে ট্রাইব্যুনাল বলেন, পুলিশ যে বিভিন্ন জায়গায় মারা গেছে, মামলা হয়েছে? মামলা করেন। মামলা হোক। আপনি আর্গুমেন্টে (যখন এই মামলা যুক্তিতর্ক শুরু হবে) বলবেন, শুধু ছাত্রদের মারা হয় নাই, ছাত্ররাও মেরেছে।
এরপর আইনজীবী প্রশ্ন করেন, জুলাই আন্দোলনের বিষয়টি দীর্ঘদিনের অবৈধ পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের অংশ।
এর জবাবে তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, এটি সত্য নয়।
জেরার শুরুর দিকে আইনজীবী প্রশ্ন করেন, পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জুলাই আন্দোলন দমনে ছাত্র-জনতার ওপর ব্যবহৃত অস্ত্র ও গুলিসংক্রান্ত ২১৫ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি অন্তর্বর্তী সরকারের ইঙ্গিতে তৈরি করা হয়েছে।
জবাবে তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, এটি সত্য নয়।