নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর
রাজনীতি

তফসিল ঘোষণায় ‘আশ্বস্ত’ বিএনপি: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়ন আদেশের ওপর গণভোটের তফসিল ঘোষণাকে ‘আশ্বস্ত হওয়ার মতো’ ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, এই নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আজকে এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে নির্বাচন কমিশন, সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে চায় এবং জনগণের যে ভোটের অধিকার, সেটাকে বাস্তবায়ন করতে চায় এবং সেটাকে নিশ্চিত করতে চায়।’

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তফসিল ঘোষণার পর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিএনপির মহাসচিব এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘নির্বাচনের যে তফসিল ঘোষণা হয়েছে, তাতে আমরা মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট। শব্দের একটা এদিক-ওদিক থাকতে পারে, সে বিষয়গুলো আমি খুব বেশি বড় করে দেখি না। মূল বিষয় হচ্ছে যে আজকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখে নির্বাচনের ঘোষণা হয়েছে।’

একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়ন আদেশের ওপর গণভোট প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমি মনে করি, এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত বড়, উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটাকে সুষ্ঠুভাবে পালন করা ও অনুষ্ঠান করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।’

বিএনপির মহাসচিব জানান, তাঁদের প্রত্যাশা, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন আয়োজন করবে এবং সব রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী সচেতনভাবে নির্বাচনে অংশ নেবেন। তিনি বলেন, বিগত ১৫ বছর এ দেশে নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে। আজকে আবার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

রাষ্ট্রের সংস্কার আলোচনার প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আপনারা জানেন, প্রায় ৯ মাস রাষ্ট্রের যে সমস্ত সংস্কারের প্রয়োজন ছিল, সেগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনা হয়েছে। অনেক বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি, কিছু বিষয়ে হইনি। সেগুলো গণভোটের মাধ্যমে আসবে।’

জোটের প্রার্থী তালিকা নিয়ে ‘সমস্যা নেই’

জোটের ভেতরে বোঝাপড়ার ঘাটতির প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমাদের কোনো সমস্যা নেই। রাজনৈতিক দলের মধ্যে তো এগুলো থাকে। আমরা চূড়ান্তভাবে তো প্রার্থী তালিকা দিইনি। প্রাথমিক কথা ছিল, এখন সেটা প্রায় চূড়ান্ত। যাঁরা আমাদের সঙ্গে যুগপৎভাবে আন্দোলন করেছেন, তাঁদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হবে।’

একই দিনে গণভোটে কিছু সমস্যা থাকতে পারে

একই দিনে গণভোটের বিষয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘কিছুটা সমস্যা তো হবেই, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমরা যদি সবাই মিলে কাজ করি, তাহলে সেগুলো উতরাতে সক্ষম হব।’

গণভোট নিয়ে বিএনপির প্রচার প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। প্রচারণার ব্যাপার এসেই যাবে।’

