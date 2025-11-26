‘শাপলা কলি’ প্রতীকের ছবি প্রকাশ করল এনসিপি

দলীয় প্রতীক শাপলা কলির ছবি প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইটেও প্রতীকের ছবি যুক্ত করা হয়েছে।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় এনসিপির পক্ষ থেকে শাপলা কলি প্রতীকের ওই ছবি সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। দলের মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন এক বার্তায় এখন থেকে গণমাধ্যমে এনসিপির প্রতীকের এই ছবি ব্যবহারের অনুরোধ করেছেন।
জানতে চাইলে মুশফিক উস সালেহীন প্রথম আলোকে বলেন, আজ তাঁরা অনানুষ্ঠানিকভাবে ইসির কাছ থেকে দলীয় প্রতীকের চূড়ান্ত ছবির বিষয়টি জেনেছেন। পরে ইসির ওয়েবসাইটেও সেটি প্রকাশিত হয়েছে।