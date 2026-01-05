গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ সুষ্ঠু ও সংগঠিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আট সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে গণসংহতি আন্দোলন (জিএসএ)।
দলের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেলকে আহ্বায়ক এবং রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য দেওয়ান আবদুর রশিদ নীলুকে সদস্যসচিব করে এই কমিটি গঠন করা হয়।
আজ সোমবার দলটির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল রোববার রাজধানীর হাতিরপুলে গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। সেখানে কমিটির কর্মপরিকল্পনা, দায়িত্ব বণ্টন এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে আবুল হাসান রুবেল বলেন, দলীয় গঠনতন্ত্র ও রাজনৈতিক নীতিমালার আলোকে নির্বাচন পরিচালনা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে এই কমিটি।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য মনির উদ্দীন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অপরাজিতা চন্দ, জাহিদুর রহমান, আবু রায়হান, সাইফুল্লাহ সিদ্দিক এবং কেন্দ্রীয় পরামর্শক পরিষদের সদস্য গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) মো. খালেদ হোসাইন।