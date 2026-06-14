জাতীয় বাজেটে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে কথা বলেন ববি হাজ্জাজ। ১৪ জনু
জাতীয় বাজেটে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে কথা বলেন ববি হাজ্জাজ। ১৪ জনু
রাজনীতি

দেশের উচ্চমাধ্যমিক স্তরকে সিঙ্গাপুরের ষষ্ঠ শ্রেণির সমান তুলনা করা হয়: সংসদে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশের উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) স্তরকে সিঙ্গাপুরের ষষ্ঠ শ্রেণির সমান হিসেবে তুলনা করা হয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। এ জন্য তিনি এই খাতে গত ২০ বছরের ‘নৈরাজ্য’কে দায়ী করেন।

আজ রোববার জাতীয় সংসদের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘অতীতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় যে চরম নৈরাজ্য চলেছে, তা এখন স্পষ্ট। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষায় অনেক শিক্ষার্থী পাস পর্যন্ত করতে পারে না। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ সিঙ্গাপুরে আমাদের দেশের উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) লেভেলকে তাদের ষষ্ঠ শ্রেণির সমমান হিসেবে তুলনা করা হয়।’

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই শোচনীয় দশা থেকে উত্তরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম, শিক্ষকদের মানোন্নয়ন, অবকাঠামো, প্রশাসনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কারের হাত দেওয়া হয়েছে।

ববি হাজ্জাজ বলেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে পরিষ্কার করা হয়েছিল যে শিক্ষা খাতকে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হবে। প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তারেক রহমান এবং অর্থমন্ত্রী প্রথম থেকেই এই দূরদর্শী চিন্তা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় এবারই প্রথম দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় বিনিয়োগের অংশ হিসেবে সামগ্রিক শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বড় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে একে পুরোপুরি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

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