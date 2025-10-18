বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। সন্ধ্যা, তখনো আগুন জ্বলছে। ১৮ অক্টোবর
বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। সন্ধ্যা, তখনো আগুন জ্বলছে। ১৮ অক্টোবর
রাজনীতি

বারবার অগ্নিকাণ্ড স্পষ্ট করেছে নিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতা: তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে বারবার আগুন লাগার ঘটনা জননিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতা ও শৃঙ্খলা জোরদারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্ট করে দিচ্ছে বলে মন্তব৵ করেন তিনি।

আজ শনিবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে এক ফেসবুকে পোস্টে তারেক রহমান এই মন্তব৵ করেন। পাশাপাশি আগুনের ঘটনায় তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান জানান।

শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ১৩টি ফায়ার স্টেশনের ৩৭টি ইউনিট আগুন নেভাতে কাজ করলেও সন্ধ্যায়ও আগুন নেভানো যায়নি।

তার এক দিন আগে শুক্রবার চট্টগ্রাম ইপিজেডে একটি কারখানায় আগুন লাগে। তার আগে গত বুধবার আগুন লাগে ঢাকার মিরপুরে একটি পোশাক কারখানা এবং রাসায়নিকের গুদামে। সেই আগুনে ১৬ জনের মৃত্যু হয়।

আজ আগুনের ঘটনায় পরে সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে ফেসবুকে ইংরেজিতে লেখা পোস্টে তারেক রহমান লেখেন, ‘হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ক্ষতিগ্রস্ত ও আক্রান্ত সবার প্রতি রইল আমার সহমর্মিতা ও প্রার্থনা। আশা করি সবাই নিরাপদে আছেন।’

আগুনের ঘটনায় দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য ফায়ার সার্ভিস, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য সংস্থার সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, তাঁদের পেশাদারত্ব ও জনসেবার প্রতি নিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়।

বারবার আগুনের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ তদন্তে জোর দিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান লেখেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা—বিশেষ করে চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের কারখানা ও মিরপুরের পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা জননিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতা ও শৃঙ্খলা জোরদারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্ট করে দিচ্ছে।’

আরও পড়ুন