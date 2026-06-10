মঈন খানকে সভাপতি করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি

বিএনপির সংসদ সদস্য আবদুল মঈন খানকে সভাপতি করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে এ কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি, বিএনপির সংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, কাজী রকিবুল ইসলাম, মাইনুল ইসলাম খান, ফখরুল ইসলাম, শওকতুল ইসলাম ও ফরিদা ইয়াসমিন এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য সাইফুল আলম ও রাশেদুল ইসলাম।
সংসদ নেতা তারেক রহমানের অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম এ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। পরে এটি কণ্ঠভোটে সংসদে পাস হয়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে এখন পর্যন্ত এই একটি মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।