নুরুল হকের ওপর হামলাকারীদের নাম প্রকাশ ও ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি এবি পার্টির

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের নাম প্রকাশ করে ছয় ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু।
আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এবি পার্টির চেয়ারম্যান এ দাবি জানান। নুরুল হকের ওপর হামলার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয় দলটি।
সমাবেশে এবি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, গণ অধিকার পরিষদের অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের নৃশংসভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। কোনো উসকানি ছাড়াই মিছিলে হামলা হয়েছে। টালবাহানা না করে এর সঠিক তদন্ত করতে হবে। এ সময় নুরুল হকের সর্বোত্তম চিকিৎসা রাষ্ট্রের খরচে নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।
সরকারের উদ্দেশে মজিবুর রহমান বলেন, ‘আপনারা যদি হাসিনার মতো ডিল করতে চান, তবে পরিণতিও হবে ইয়াহিয়ার মতো।’ এ সময় সেনাবাহিনীসহ সব বাহিনীকে দেশপ্রেমিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি।
এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, ‘গত এক বছরে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা–কর্মীকে এমন নির্মমভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মারেনি। অথচ দিল্লির দাসদের অফিস পাহারা দেওয়া হয় আর গণ–অভ্যুত্থানের নেতাদের পেটানো হয়। বাহিনীকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—আপনাদের কাজ ব্যারাকে থাকা, রাজনীতিতে নাক গলানো নয়।’
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন এবি পার্টির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) আবদুল ওহাব মিনার ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসরীন সুলতানা।
বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে মিছিল বের করেন এবি পার্টির নেতা–কর্মীরা। বিক্ষোভ মিছিলটি পল্টন মোড়, বিজয়নগর ও নাইটিঙ্গেল মোড় প্রদক্ষিণ করে বিজয়নগরে গণ অধিকার পরিষদের কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। এ সময় সেখানে প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।