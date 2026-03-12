নিজের প্রয়োজনে জায়েজ, অন্যের প্রয়োজনে হারাম: বিরোধী দলকে প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে উত্তেজনার ঘটনায় বিরোধীদলীয় নেতাদের সমালোচনা করেছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক। তিনি বলেছেন, ‘নিজের প্রয়োজনে এলে জায়েজ আর অন্যের প্রয়োজনে সেটা হারাম—এমন দ্বিমুখী অবস্থান কাম্য নয়।’
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ আয়োজিত দোয়া ও ইফতার মাহফিলে নুরুল হক এ কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রসংগঠনের সম্মানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
নুরুল হক বলেন, ‘আজ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন্য বিরোধী দল সংসদে প্রতিবাদ করেছে, প্ল্যাকার্ড তুলেছে। এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই রাষ্ট্রপতি তো প্রায় দুই বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন। আজকের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপসহ অনেক সংসদ সদস্য এই রাষ্ট্রপতির কাছেই শপথ নিয়েছেন।’
বিরোধীদলীয় নেতাদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘সেদিন তাঁরা এই সাহস বা ব্যক্তিত্ব দেখাতে পারেননি যে তাঁরা গণ-অভ্যুত্থানের নেতা হিসেবে এই রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নেবেন না। এখন এসব করা মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও মিডিয়াবাজির অংশ। সংসদ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দিলে তা মানুষকে পুরোনো সংসদের স্মৃতিতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।’ তিনি এই সংসদকে গঠনমূলক ও প্রাণবন্ত করার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, গত এক দশকে মানুষের অধিকার ও ভোটাধিকার নিয়ে আন্দোলনে ছাত্র অধিকার পরিষদ সক্রিয় ছিল। ভবিষ্যতেও তারা গণমানুষের অধিকার নিয়ে মাঠে থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
ইফতার মাহফিলে আরও বক্তব্য দেন ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাজমুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সানাউল্লাহ হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাদমান আবদুল্লাহ ও ডাকসুর সাবেক জিএস এস এম ফরহাদসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতারা।