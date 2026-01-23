চাঁদাবাজি–মাদকমুক্ত মিরপুর গড়ার অঙ্গীকার জামায়াতের প্রার্থী আরমানের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা–১৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মীর আহমাদ বিন কাসেম আরমান বলেন, ‘মিরপুরবাসীর চাওয়া হলো একটি চাঁদাবাজিমুক্ত, মাদকমুক্ত সমাজব্যবস্থা। আমরা সেই ওয়াদা করছি।’
নির্বাচনী প্রচারের দ্বিতীয় দিন আজ শুক্রবার দুপুরে শাহ আলী মাজার মসজিদে জুমার নামাজ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন আরমান। এ সময় জামায়াতের নেতা–কর্মীরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
এর আগে আরমান শাহ আলী মাজার মসজিদে জুমার নামাজ পড়েন। নামাজ শুরুর আগে মসজিদের ভেতরে মুসল্লিদের কাছে দোয়া চান। নামাজ শেষে মসজিদের বাইরে সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
নির্বাচনের পরও জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে জামায়াতের এই প্রার্থী বলেন, ‘যখন নির্বাচন ছিল না, তখন আমরা জনতার পাশে ছিলাম, এখনো পাশে আছি। নির্বাচনের ফলাফল যা–ই হোক না কেন, সেবা নিয়ে জনগণের পাশে আমরা থাকব, ইনশা আল্লাহ।’
বিজয়ী হলে সমস্যার সৃজনশীল সমাধানে কাজ করবেন উল্লেখ করে আরমান বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী কাউকে আক্রমণ করে নয়; বরং জনগণের সমস্যা নিয়ে কাজ করবে। আমি বিজয়ী হলে সমস্যার সৃজনশীল সমাধান নিয়ে কাজ করতে চাই। আমাদের অনেক আইডিয়া রয়েছে।’
জামায়াতে ইসলামীর এই প্রার্থী আরও বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর ফ্যাসিবাদী কিছু মাথা হয়তো দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে এখনো ফ্যাসিবাদের দোসররা ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারা দেশ নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র করছে। ৫ আগস্ট যেভাবে ছাত্র–জনতা মাঠে নেমে ফ্যাসিবাদ বিদায় করেছিল, তেমনি ১২ ফেব্রুয়ারি আরও একবার সবাইকে নতুন বাংলাদেশের জন্য মাঠে নামতে হবে।
এরপর বেলা আড়াইটার দিকে কল্যাণপুর নতুনবাজার এলাকায় যান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের এই প্রার্থী। সেখানে নেতা–কর্মীরা একটি মিছিল বের করেন। একপর্যায়ে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রচারের জন্য একটি ভোটের গাড়ি উদ্বোধন করেন জামায়াতের এই প্রার্থী। পরে বাজার এলাকায় মানুষের কাছে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট চান তিনি।