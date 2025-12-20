দেশে ফিরেছেন জামায়াতের আমির, হাদির মরদেহ দেখতে গেলেন

লন্ডন সফর সংক্ষিপ্ত করে আজ শনিবার সকালে ঢাকায় ফিরেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে সেখান থেকে তিনি জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউটের হিমঘরে রাখা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির মরদেহ দেখতে যান।
জামায়াত আমিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মো. মোবারক হোসাইন, ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী এসএম খালিদুজ্জামান প্রমুখ। জামায়াতে ইসলামী এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে।
জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউটে গিয়ে ওসমান হাদির বড় দুই ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াতের আমির। তিনি তাদের সান্ত্বনা দেন। পরে সবাইকে নিয়ে হাদির রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।
বেলা দুইটায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ওসমান হাদির জানাজায় জামায়াতের আমির ও অন্য নেতারা অংশ নেবেন।
শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ গতকাল শুক্রবার সিঙ্গাপুর থেকে দেশে আনা হয়েছে। আজ বেলা দুইটায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হবে।
সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে শরিফ ওসমান হাদি মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে আজ রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে শরিফ ওসমান হাদিকে মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। প্রথমে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।