রাজধানীর উত্তর শাহজাহানপুরের মোমেনবাগ এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে মির্জা আব্বাস
রাজনীতি

ঢাকা–৮

আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করেছি, এরশাদকে প্রতিহত করেছি, এবারও করব: মির্জা আব্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা–৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, দেশের জনগণ সব সময় সচেতন, প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী। অতীতের মতো এবারও সব ষড়যন্ত্র জনগণই প্রতিহত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করেছি। লুঙ্গি পরে, খালি পায়ে এই দেশের মানুষ সব ষড়যন্ত্র রুখে দিয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করেছি, আমরা এরশাদকে প্রতিহত করেছি—এবারও প্রতিহত হবে।’

আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর উত্তর শাহজাহানপুরের মোমেনবাগ এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে এ কথা বলেন মির্জা আব্বাস।

এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরে মির্জা আব্বাস বলেন, গত ১৭ বছরে মাদক, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস এলাকায় ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর প্রধান অগ্রাধিকার হবে এই তিনটি সমস্যা থেকে এলাকাকে মুক্ত করা। তিনি বলেন, ‘এলাকাকে মাদকমুক্ত করতে হবে, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস একেবারে বন্ধ করতে হবে। আমি সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি।’

নির্বাচন প্রসঙ্গে ঢাকা–৮ আসনের এই প্রার্থী বলেন, ঢাকা শহরে কিংবা সারা দেশে বিএনপিকে একটি আসনও দেওয়া হবে না—এমন বক্তব্য সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী। তাঁর ভাষায়, ‘ঢাকা শহরে বা বাংলাদেশে আমাদের সিট দেওয়ার মালিক কোনো দল বা গোষ্ঠী নয়। সিট দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ–তাআলা ও জনগণ।’ তিনি বলেন, জনগণের ওপর কথা বলার অধিকার কারও নেই।

মির্জা আব্বাস বলেন, অন্য দলের কার্যক্রম ও সরকারের একটি মহলের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, নির্বাচনের আগে ‘কিছু একটা গরমিল’ রয়েছে। তাঁর ধারণা, বিশেষ কোনো শক্তি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে পারে। তবে জনগণ তা প্রতিহত করবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন অপপ্রচার হচ্ছে দাবি করে মির্জা আব্বাস বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একজন মানুষকে ঘায়েল করতে নানা ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব বক্তব্য ও তথাকথিত ডকুমেন্টের কোনো সত্যতা নেই। তিনি অভিযোগ করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বট বাহিনী ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে।

নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে—এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে মির্জা আব্বাস বলেন, বাংলাদেশের জনগণ সব ষড়যন্ত্রের ইতিহাস জানে এবং সময় এলে তার জবাব দিতেও জানে।

এরপর রাজারবাগ, মোমেনবাগ এলাকার অলিগলি ঘুরে ভোটের প্রচার চালান। তাঁর প্রচারে আজ অংশ নেন ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম। তিনিও ছাত্রদলের নেতা–কর্মীদের নিয়ে রাস্তার পাশে থাকা দোকান ও পথচারীদের হাতে মির্জা আব্বাসের পক্ষে লিফলেট দিয়ে ধানের শীষের পক্ষে প্রচার চালান।

ঢাকা-৮ আসনটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ৮ থেকে ১৩ নম্বর ওয়ার্ড এবং ১৯ থেকে ২১ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। এতে পুরানা পল্টন, শাহজাহানপুর, শান্তিনগর, নয়াপল্টন, বিজয়নগর, আমিনবাগ, চামেলীবাগ, রাজাবাগ পুলিশ লাইনসহ বিভিন্ন এলাকা অন্তর্ভুক্ত।

