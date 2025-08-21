নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে হবে, যেটা এখনো অনুপস্থিত

দেশে নির্বাচনের জন্য এখনো ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ (সবার জন্য সমান সুযোগ) আসেনি বলে মনে করছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ। তিনি বলেছেন, ‘সে কারণে আমরা অন্যান্য দাবির সাথে জোরালোভাবে বলছি যে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে হবে, যেটা এখনো অনুপস্থিত আছে।’ তাদের এই উদ্বেগ নিরসনে কাজ করা হচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশন আশ্বস্ত করেছে বলেও জানিয়েছেন এই জামায়াত নেতা।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক হয় জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদলের। হামিদুর রহমান আযাদের নেতৃত্বে দলটির প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জসিম উদ্দিন সরকার, ঢাকা মহানগর উত্তর ও কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুর রহমান মূসাসহ মোট পাঁচজন সদস্য।
ওই বৈঠক শেষে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন হামিদুর রহমান আযাদসহ জামায়াতের নেতারা। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামী কী চ্যালেঞ্জ দেখছে, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার বিষয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আমাদের পক্ষ থেকে এই দাবি করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি অথবা এপ্রিলে আপনারা নির্বাচনের টাইমলাইন দিতে পারেন। তো আমরা এখানে সরকারকে বাধ্য করি নাই। চলতি বছরের ডিসেম্বরেও যদি নির্বাচন হয়, তাতেও জামায়াতে ইসলামীর কোনো আপত্তি নেই।’
সংসদীয় আসনগুলোর সীমানা নির্ধারণ নিয়ে আজ সিইসির সঙ্গে বৈঠক হয়েছে বলে জানান হামিদুর রহমান আযাদ। নিজের আসন ছাড়া আর কোনো আসনে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন কি না, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘আমরা সামগ্রিকভাবে কথা বলেছি।’
পিআর (সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি) ছাড়া জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে যাবে কি না, এমন প্রশ্নে হামিদুর রহমান আযাদ স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তিনি বলেন, ‘ফেয়ার ইলেকশনের ব্যাপারে অলওয়েজ আমরা সিনসিয়ার ছিলাম। এই পদ্ধতিটাও আমরা সিনসিয়ারলি মনে করি যে দেশের জন্য কল্যাণকর হবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়ক হবে, একটা বেস্ট পদ্ধতি।’ পিআর পদ্ধতিতে ভোটারদের যথাযথ মূল্যায়ন হবে বলেও মন্তব্য করন তিনি।
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘আমরা গ্রহণযোগ্য সকল নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেছি। সেই হিসাবে আমরা তিন শ আসনে প্রার্থী দিয়ে মাঠে-ময়দানে জনগণের কাছে যাচ্ছি। আমরা জনমত গঠনে কাজ করছি।’
এর আগে গত রোববার নির্বাচনী প্রস্তুতির সার্বিক অগ্রগতি জানতে ইসির সঙ্গে বৈঠক করে বিএনপির প্রতিনিধিদল।