হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী
রাজনীতি

জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেওয়া হারাম: হেফাজত আমির

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

মুসলমানদের জন্য জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেওয়া ‘জায়েজ হবে না’ বলে মন্তব্য করেছেন হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ফটিকছড়ি উপজেলার কাজীর হাট বড় মাদ্রাসায় বোখারি শরিফ খতম শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন। আজ শুক্রবার হেফাজত আমিরের বক্তব্যের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

চট্টগ্রাম-২ ফটিকছড়ি আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের উপস্থিতিতে মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী বলেন, ‘সমস্ত মুসলমানদেরও বলুন, তাদের (জামায়াতকে) ভোট দেওয়া জায়েজ হবে না। হারাম।’

এ সময় সরওয়ার আলমগীরকে দেখিয়ে মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী আরও বলেন, ‘আমরা উনাকে সামনে রেখে মওদুদির জামায়াতের সঙ্গে জিহাদ করছি। নির্বাচন আমি বুঝি না। এটি জিহাদ। জামায়াত ক্ষমতায় এলে ইসলামের গোড়া কেটে যাবে। ইমানের গোড়া কেটে যাবে।’ এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীকে ‘রগ কাটার গোষ্ঠী’ বলেও উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, এর আগে কয়েক দফায় জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন হেফাজতের আমির।

