রুমিন ফারহানা
রুমিন ফারহানা
রাজনীতি

দুষ্ট লোকে বলে ‘টুকু আসে টুকু যায়’: লোডশেডিং নিয়ে সংসদে রুমিন ফারহানা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জ্বালানিসংকট ও লোডশেডিং নিয়ে সমালোচনা করে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা বলেছেন, গ্যাস ও বিদ্যুতের বিষয়ে দুষ্টু লোকেরা বলেন, ‘টুকু আসে, টুকু যায়। এই আসে, এই যায়। কতক্ষণ থাকে, তারা নাকি বুঝতে পারেন না।’

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের আলোচনায় রুমিন ফারহানা এ কথা বলেন।

রুমিন ফারহানা বলেন, যখন তেলের দাম বাড়ছে, যখন বিদ্যুতের জন্য হাহাকার, যখন গ্যাস পাওয়া যায় না, তখন এক কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতি যারা দিয়েছিল নির্বাচনে, তারা ক্ষমতায় আসার ৬ মাসের মধ্যে ৬২ হাজার লোক চাকরি হারিয়েছেন। ৯ শতাধিক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। যাঁরা চাকরি করছেন, তাঁদের চাকরি কত দিন থাকবে, আল্লাহ জানে।

রুমিন ফারহানা আরও বলেন, এ সরকারের ১৮০ দিনের অগ্রাধিকারের মধ্যে তিনটি কাজের একটি হচ্ছে আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন; দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং জ্বালানি খাতের নিশ্চয়তা।

এই স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মুশকিল হয়, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন—তিনি হয় ব্যঙ্গ করেন, না হলে বাক্‌চাতুর্য দিয়ে পুরো বিষয়টি ঢেকে দিতে চান। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললে জানা যায়, বাংলাদেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যেমন ৩ জন মন্ত্রী আছেন, ৬৪ জেলায় ৬৪ জন আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকলে মন্দ হতো না।’

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