ইসিতে ‘দোসররা’ কী অবস্থায় আছে, জানতে চেয়েছেন রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ে ‘দোসররা’ কী ধরনের অবস্থায় আছে, তারা নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে কি না, তা জানতে চেয়েছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী।

আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ ও আনোয়ারুল ইসলাম সরকারের সঙ্গে দেখা করেন রিজভী। এই বৈঠকে তিনি ‘দোসরদের’ বিষয়ে জানতে চান বলে পরে সাংবাদিকদের জানান।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন ও সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে দুই নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে জানান রিজভী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সাবেক সচিব ইসমাইল জবিউল্লাহ।

রিজভী বলেন, তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন, নির্বাচন যে হবে, এ ক্ষেত্রে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে তাঁদের এখনো সংশয় রয়েছে। এটা আসলে কতটুকু হওয়া সম্ভব? কতটুকু করা যায়? এ নির্বাচন কমিশনের সেই সক্ষমতা রয়েছে কি না, তাঁরা প্রশ্ন করেছেন। কমিশনারেরা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির কথা বলেছেন।

প্রশাসনের পাশাপাশি ইসিতেও ‘দোসররা’ অবস্থান করছে কি না, প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে কি না, তা কমিশনারদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন বলে সাংবাদিকদের জানান রিজভী। তিনি বলেন, ‘প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে, এটাও তো একটা প্রশাসন। যদিও ইন্ডিপেনডেন্ট বডি, স্বাধীন সত্তা। কিন্তু বিভিন্ন স্তরে স্তরে দোসররা বসে আছে।

দোসররা নানাভাবে একটা অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন যাতে বিঘ্নিত হয়, না করা যায়, সেটা নানা ধরনের কলাকৌশল ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, সর্বক্ষেত্রে। সিভিল প্রশাসনেও অনেক ঘটনা দেখছি। সেটাই আমাদের জানতে চাওয়ার ছিল। দোসররা এখানে কী ধরনের অবস্থায় করছে, তারা কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট করছে কি না, এগুলো তাদের প্রশ্ন করেছি।’

রিজভী বলেন, কমিশন বলেছে, অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে প্রস্তুতি দরকার, সে প্রস্তুতি ইসি গ্রহণ করছে। কমিশনের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস রয়েছে।

