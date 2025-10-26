জাতীয় নির্বাচনের আগে বিভিন্ন পরাশক্তি ও নানা এজেন্সি সক্রিয় হয়ে উঠবে বলে রাজনৈতিক দলগুলোকে সতর্ক করেছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
আজ রোববার গণ অধিকার পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে গোলাম পরওয়ার এ সতর্কবার্তা দিয়ে সব দলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিএনপিসহ ডজনখানেক দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করে গোলাম পরওয়ার বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে দেশের ভেতরে অনেক পরাশক্তি এবং নানা এজেন্সি (সংস্থা) সক্রিয় হবে। ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ, একটি মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে অনেক বাধা আসবে। সে জন্য রাজনৈতিক মত-পথের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও দেশ গঠনের মূল ইস্যুতে দলগুলো যেন ঐক্য ধরে রাখতে পারে।
আশঙ্কা থাকলেও তা না ঘটার আশা প্রকাশ করে গোলাম পরওয়ার বলেন, জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃত মতামতের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে যেন সরকার গঠিত হয়, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো ভিন্নমত নেই। অনেক জাতীয় ইস্যুতে দলগুলোর মধ্যে যেহেতু ঐকমত্য আছে, দেশ গঠনে পরাশক্তি ও অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না বলে আশা করা যায়।
অন্তর্বর্তী সরকার আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছে। সেই নির্বাচনের অভিযাত্রা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্যও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল।
এ অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব জালালুদ্দীন আহমদ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মুজিবুর রহমান হামিদী, নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ্ কায়সার, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সমন্বয়ক ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য আকবর খান, এনডিপির চেয়ারম্যান আবু তাহের বক্তব্য দেন। এতে সভাপতিত্ব করেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক, সঞ্চালনা করেন দলটির মুখপাত্র ফারুক হাসান।