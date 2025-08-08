ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে জুলাই ঘোষণাপত্রকে অপ্রাসঙ্গিক করা হয়েছে: সিপিবি

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক ও বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক রুহিন হোসেন (প্রিন্স) বলেছেন, ইতিহাস বিকৃতি এবং একচোখা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গণ–অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়েছে। এটি প্রণয়নে সিপিবির সঙ্গে কথা বলা হয়নি। এর দায় সিপিবি নেবে না।
শুক্রবার বিকেলে ঢাকার পুরানা পল্টন মোড়ে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহিন হোসেন এ কথা বলেন। সিপিবির পল্টন থানার সম্মেলন উপলক্ষে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
সমাবেশে রুহিন হোসেন বলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করে কোনো সংস্কার আলোচনা, সনদ কিংবা ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন দূরে থাক, গ্রহণযোগ্যও হবে না। দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস, হত্যা, দখলদারি ও চাঁদাবাজি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক বলেন, এ ব্যর্থতার দায় অন্তর্বর্তী সরকারকে নিতে হবে।
রুহিন হোসেন বলেন, সংস্কারের নামে অনেক আলোচনা হচ্ছে। তবে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম, সবার কর্মসংস্থান ও জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না।
নির্বাচনের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সিপিবির এই নেতা বলেন, নির্বাচন পেছানোর কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি গণবিরোধী ও এখতিয়ারবহির্ভূত কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।
সিপিবির পল্টন থানার সভাপতি কার্ত্তিক চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ও মঞ্জুর মঈনের সঞ্চলনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সিপিবির ঢাকা দক্ষিণ কমিটির সদস্য শংকর আচার্য্য, ত্রিদিব সাহা, মুর্শিকুল ইসলাম ও পল্টন শাখার সম্পাদক রফিজুল ইসলাম।