মাদারীপুর-১ আসনে মনোনয়ন স্থগিত করল বিএনপি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা
মাদারীপুর–১ আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে কামাল জামানের নাম ঘোষণা করেছিল বিএনপি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ২৩৭ আসনে গতকাল সোমবার মনোনীত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিএনপি। তবে ঘোষণার এক দিন পরেই অনিবার্য কারণ দেখিয়ে মাদারীপুর–১ আসনের প্রার্থী কামাল জামান মোল্লার মনোনয়ন স্থগিত করেছে দলটি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট দেওয়া হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘গতকাল সোমবার (৩ নভেম্বর) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক সংবাদ সম্মেলনে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭টি সংসদীয় আসনের মধ্যে মাদারীপুর-১ (শিবচর উপজেলা) আসনে মনোনয়নপ্রাপ্ত কামাল জামান মোল্লার নাম ঘোষণা করা হয়। অনিবার্য কারণবশত ঘোষিত মাদারীপুর-১ (শিবচর উপজেলা) আসন ও দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম স্থগিত রাখা হলো।’

গতকাল সন্ধ্যায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পরপরই মাদারীপুর–১ আসনে মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থী জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাজ্জাদ হোসেন ওরফে লাভলু সিদ্দিকীর অনুসারীরা ঢাকা–ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। সড়ক অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। এ ঘটনার এক দিন পরেই ওই আসনে ঘোষিত প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত করল দলটি।

