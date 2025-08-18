আলাদা প্যানেল থেকে ডাকসুতে প্রার্থী, মাহিন সরকারকে এনসিপি থেকে বহিষ্কার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে একটি স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা মাহিন সরকার। এরপর ‘গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের’ অভিযোগে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে এনসিপি। এমন সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে দলটি বলছে, প্রার্থিতা ঘোষণার আগে মাহিন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের অনুমতি নেননি।
সোমবার দুপুরে ‘ডিইউ ফার্স্ট’ নামে একটি স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে ডাকসুর কেন্দ্রীয় সংসদের জিএস পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন মাহিন সরকার। রাত ১১টার দিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মাহিনকে বহিষ্কার করার কথা জানায় এনসিপি।
এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহউদ্দিন সিফাতের পাঠানো ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গুরুতর দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে নিজের পদ ও দায়িত্ব থেকে আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবের নির্দেশক্রমে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহিষ্কার করা হলো। এই বহিষ্কারাদেশ আজ (সোমবার) থেকে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।
পরে রাত একটার দিকে সালেহউদ্দিন সিফাত সাংবাদিকদের পাঠানো এক বার্তায় বলেন, মাহিন সরকার ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন গ্রহণের আগে দলের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবের কাছ থেকে অনুমতি নেননি, যা দলীয় শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।
মাহিন সরকার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ছিলেন। সাবেক সমন্বয়কদের একাংশের উদ্যোগে গঠিত নতুন ছাত্রসংগঠন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ ডাকসু নির্বাচনে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ নামে প্যানেল দিচ্ছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের শীর্ষ একটি পদে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন মাহিন সরকার। সেটি নিয়ে সমঝোতা না হওয়ায় মাহিন পৃথক প্যানেলে গেছেন। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের প্যানেলের প্রতি এনসিপির সমর্থন রয়েছে। মাহিন ডাকসুর শীর্ষ একটি পদে প্রার্থী হলে বৈষম্যবিরোধী প্যানেলেরই ভোট নষ্ট হবে, এমন বিবেচনায় দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।