জুলাই সনদে সইয়ের পরও কেন কর্মসূচি, ব্যাখ্যা দিলেন জামায়াত সেক্রেটারি

প্রায় অভিন্ন দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা জামায়াতে ইসলামী ও সমমনা দলগুলো কেন জুলাই জাতীয় সনদে সই করার পরও রাজপথে কর্মসূচি দিয়েছে, সে ব্যাখ্যা দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
সেক্রেটারি জেনারেল বলেছেন, জামায়াতসহ সমমনা দলগুলো জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে। জুলাই সনদে যেসব সংস্কার প্রস্তাবে দলগুলো একমত হয়েছে, সনদে স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সেসব সংস্কার প্রস্তাবের ব্যাপারে একমত পোষণ করা হয়েছে। তবে এখনো জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি এবং এ সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে গণভোট আয়োজনের কাজ বাকি রয়ে গেছে। জুলাই সনদেও বাস্তবায়ন আদেশ ও গণভোট কখন হবে, সে তথ্য উল্লেখ নেই। এ জন্য জুলাই সনদে স্বাক্ষরের পরও মাঠের কর্মসূচি দিয়েছে সমমনা দলগুলো।
আজ রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল গোলাম পরওয়ার এ কথা বলেন। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও এর ভিত্তিতে আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দাবিতে এ সংবাদ সম্মেলন করে জামায়াত ও সমমনা সাতটি রাজনৈতিক দল।
এর আগে প্রায় অভিন্ন দাবিতে জামায়াতসহ সাতটি দল সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে দুই দফা কর্মসূচি পালন করে। বাকি দলগুলো হলো ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)। এবার তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি।
জাতীয় নির্বাচনের কোনো ভোটকেন্দ্রে ছোটখাটো দুর্ঘটনা, হানাহানি, মারামারির ফলে ভোট বন্ধের ঘটনা ঘটলে গণভোটের কেন্দ্রের কী দশা হবে, সেটি এখনো স্পষ্ট নয়।মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী
১৭ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে জুলাই সনদে সই করে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ২৪টি রাজনৈতিক দল। এরপর গণফোরামও আজ সনদে সই করেছে। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও চারটি বাম দল এ সনদে সই করেনি।
সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল গোলাম পরওয়ার বলেন, কেউ কেউ একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের প্রস্তাব দিয়েছে। এতে অনেক জটিলতা থাকায় জামায়াতসহ সমমনা দলগুলো দ্বিমত জানিয়েছে। একই দিনে দুটি ভোট হলে অল্প সময়ের মধ্যে একজন ভোটারকে জাতীয় নির্বাচনের প্রতীকের মধ্যে ভোট দিতে হবে আবার গণভোটের হ্যাঁ-না ভোটও দিতে হবে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবার ভোট গ্রহণ করা যাবে না। অনেক ভোটার ভোট দেওয়ার বাইরেও থেকে যেতে পারেন।
বিএনপি আগামী ফেব্রুয়ারিতে একই দিনে গণভোট ও সংসদ নির্বাচনের দাবি জানালেও জামায়াত তার বিরোধিতা করে নভেম্বরে গণভোটের দাবি তুলেছে।
নিজেদের দাবির পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, জাতীয় নির্বাচনের কোনো ভোটকেন্দ্রে ছোটখাটো দুর্ঘটনা, হানাহানি, মারামারির ফলে ভোট বন্ধের ঘটনা ঘটলে গণভোটের কেন্দ্রের কী দশা হবে, সেটি এখনো স্পষ্ট নয়। এ জন্য একই দিনে দুটি ভোট হলে জাতি ধূম্রজালের মধ্যে পড়বে। সে জন্য একই দিনে গণভোট করা যাবে না।
সংবাদ সম্মেলন থেকে ২০ অক্টোবর রাজধানীতে, ২৫ অক্টোবর বিভাগীয় শহরে এবং ২৭ অক্টোবর জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের কর্মসূচি দেওয়া হয়।