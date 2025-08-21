মালয়েশিয়া সফরে যাচ্ছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম তিন দিনের সফরে মালয়েশিয়া যাচ্ছেন। এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স-মালয়েশিয়া চ্যাপ্টারের আমন্ত্রণে তিনি ২২ আগস্ট কুয়ালালামপুরের উদ্দেশে রওনা হবেন।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এনসিপির মিডিয়া সেলের যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীনের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সফরকালে নাহিদ ইসলাম মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও বিভিন্ন পেশাজীবীর সঙ্গে মতবিনিময় ও নৈশভোজে অংশগ্রহণ করবেন।
এ ছাড়া মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
সফরের অংশ হিসেবে একটি পাবলিক ইভেন্টে অংশ নেবেন তিনি, যেখানে মালয়েশিয়া প্রবাসী রাজনৈতিক নেতা, জুলাই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।
এই সফরে নাহিদ ইসলাম জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে প্রবাসীদের অংশগ্রহণ, অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তী বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনে প্রবাসীদের সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবেন।
সফর শেষে নাহিদ ইসলামের ২৫ আগস্ট দেশে ফেরার কথা রয়েছে।