নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশনে ৬৪৫ আপিল, আগামীকাল থেকে শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) মোট ৬৪৫টি আপিল হয়েছে। আগামীকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে আপিল শুনানি শুরু করবে নির্বাচন কমিশন।

এর আগে বাছাইয়ে সারা দেশে ৭২৩ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল। আজ শুক্রবার ছিল রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের শেষ দিন। রাত সাড়ে ৯টার দিকে ইসি জানায়, শুক্রবার ১৭৬টি আপিল জমা হয়। সব মিলিয়ে পাঁচ দিনে আপিল জমা পড়েছে ৬৪৫টি।

এর মধ্যে বেশির ভাগ আপিল করা হয়েছে প্রার্থিতা ফেরত পেতে। মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধেও বেশ কিছু আপিল আছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে ১১টি আপিল ছিল। শুক্রবার শেষ দিন মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে কতটি আর গ্রহণের বিরুদ্ধে কতটি আপিল হয়েছে, তা আলাদা করে জানায়নি ইসি।

শুক্রবার ইসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে নির্বাচন কমিশনে আপিল শুনানি শুরু হবে, যা চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রথম দিন ১ থেকে ৭০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন রোববার (১১ জানুয়ারি) ৭১ থেকে ১৪০ নম্বর আপিল, সোমবার (১২ জানুয়ারি) ১৪১-২১০ নম্বর আপিল এবং মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ২১১ থেকে ২৮০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আপিল শুনানি চলবে। পরবর্তী আপিল শুনানির তারিখ শিগগির জানানো হবে বলে ইসির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

