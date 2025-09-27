প্রেসক্লাবে নতুন দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পিপলস পাওয়ার পার্টি। প্রেসক্লাব, ঢাকা। ২৭ সেপ্টেম্বর
রাজনীতি

নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ, নাম বলতে গিয়ে আটকে গেলেন উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

‘পিপলস পাওয়ার পার্টি’ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল আজ শনিবার আত্মপ্রকাশ করেছে। জুলাই বিপ্লবের স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সে স্বপ্ন এবং সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখতে কয়েকজন মিলে আজ শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরম খাঁ হলে এই নতুন দলের ঘোষণা দেন।

দলটির মুখপাত্র ফয়সাল আহমদ বলেন, দলে ১১ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। তবে দিতে পারেনি উপদেষ্টাদের সেই নামের তালিকা। গণমাধ্যমকর্মীরা দলটির ঘোষণাপত্রের লিখিত কপি চাইলেও সেটি দিতে পারেনি। অনুষ্ঠানে দলটির নাম বলতে গিয়ে উপদেষ্টাদের একজন আটকে যান। পরে ব্যানারে লেখা দেখে দেখে দলের নাম বলেন তিনি।

পিপল পাওয়ার পার্টি নামের এই দলের স্লোগান ঠিক করা হয়েছে সার্বভৌমত্ব, আগ্রাসন প্রতিরোধ ও উন্নয়ন। জানা যায় দলের ১১ উপদেষ্টার বেশির ভাগই গত বছর আত্মপ্রকাশ করা ‘আম জনতা পার্টি’র সদস্য ছিল। ওই দল ছেড়ে আসার বিষয়ে তাঁরা বলেন, সেই আমজনতার দলের সঙ্গে এখন আর তাঁদের সম্পর্ক নেই। তাই তাঁরা নতুন করে দল খুলেছেন। আগামী নির্বাচন নিয়েও দলটির কোনো পরিকল্পনা নেই বলে তাঁরা জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে দলটির মুখপাত্র ও আমজনতা দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল আহমদ বলেন, ‘আমরা মনে করেছি সবাই (রাজনৈতিক দলগুলো) তাদের আদর্শের জায়গা থেকে সরে গেছে। এ জন্য আমরা যারা আছি, আমরা চেষ্টা করছি দেশের জন্য কিছু করার। আমাদের এই দলের আত্মপ্রকাশ নির্বাচনকেন্দ্রিক নয়। জুলাই বিপ্লবের স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই রকমের একটা শঙ্কা থেকে আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছি।’

দলের কাজ কী হবে এমন প্রশ্নের জবাবে দলটির উপদেষ্টাদের একজন এস এম ফাহিম বলেন, ‘বাংলাদেশে এখন এমন একটা প্ল্যাটফর্মের দরকার, যেটা শুধু বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাই নয়, আগ্রাসন প্রতিরোধী হয়েও কাজ করবে। আমরা আগ্রাসনবিরোধী না, আমরা সরাসরি প্রতিরোধী। আমাদের এজেন্ডা শুধু দুইটা সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং আগ্রাসন প্রতিরোধ।’

দলের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এক মাসের মধ্যে তারা পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবে।

