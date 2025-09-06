আনিসুল ইসলাম মাহমুদ
রাজনীতি

নিন্দা জানানোয় বিএনপির প্রতি কৃতজ্ঞতা আনিসুলের, বললেন দমন–পীড়নে জাতীয় পার্টি দমে যাবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির একাংশের (জি এম কাদের বিরোধী অংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে বারবার হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা কেবল একটি রাজনৈতিক দলের ওপর আক্রমণ নয়, বরং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক সহনশীলতা এবং আইনের শাসনের ওপর নগ্ন আঘাত।

আজ শনিবার এক বিবৃতিতে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, কোনো ষড়যন্ত্র বা দমন–পীড়নে জাতীয় পার্টি দমে যাবে না।

জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে আজ বিবৃতি দিয়েছে বিএনপি। এই বিবৃতি দেওয়ায় বিএনপির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

জাতীয় পার্টির এই নেতা আরও বলেন, জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও হামলার ঘটনায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা প্রতিনিধিরা নিন্দা–প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের প্রতি জাতীয় পার্টি পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা।

অন্তর্বর্তী সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় শতভাগ ব্যর্থ হয়েছে অভিযোগ করে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে সরকার সম্পূর্ণরূপে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যা দেখে মনে হয় দেশে কার্যত কোনো সরকার নেই।

সব রাজনৈতিক দলের কার্যালয়, নেতা-কর্মী ও নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারের দায়িত্ব উল্লেখ করে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, অন্যথায় যেকোনো ধরনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার দায় সরকারকেই বহন করতে হবে।

আইনশৃঙ্খলার এ ধারাবাহিক অবনতি চলতে থাকলে আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয় বলেও মনে করেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। তিনি বলেন, অসাধু চক্র এভাবে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, আর সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এটি জাতির জন্য ভয়াবহ সংকেত।

